Üretken yapay zekâ alanında Google'ın çok şeyler beklediği yapay zekâsı Bard'ın arayüzü ortaya çıktı.

2023 yılına damgasını vuran teknoloji hiç tartışma yok ki yapay zekâlar, özellikle de üretken yapay zekâlar oldu. Teknoloji devleri peş peşe bu alandaki projelerini açıklamıştı. Bu firmalar arasında Google da yer alıyordu. Firmanın yapay zekâsının adı da Bard olarak açıklanmıştı. Yapay zekânın resmî yayım tarihini beklemeye devam ettiğimiz bu günlerde Bard'ın arayüzü ortaya çıktı.

APK-Insight tarafından Google uygulamasının son versiyonu incelendiğinde Bard yapay zekâsının kullanıcı arayüzü de ortaya çıktı. Bard ile birlikte Google'ın yakın zamanda kullanıma açtığı hisse senetleri ve finans widgetlarını da bir miktar değiştiriyor. Ayrıca Bard destekli asistan, desteklendiği cihazlarda var olan asistan uygulamasının yerini alacak. Yine de isteyenler, güç düğmesine uzun süre basarak veya "Hey, Google" diyerek asistanı kullanabilecekler.

Google Bard, işte böyle görünecek:

Yeni Bard yapay zekâ arayüzü, Google arama uygulamasının üst kısmında yer alacak. Burada bulunan düğme bir açma kapama düğmesi olacak. Bu düğmenin sadece bir hatırlatıcı olarak mı orada bulunduğu yoksa kalıcı bir düğme mi olduğu henüz bilinmiyor. Ayrıca 9to5Google ekibi de pop-up Bard uygulamasını kullanarak yapay zekâya komutlar verebilmeyi başardılar.

Bard yapay zekâ üç düğme ile geliyor. Bu düğmeler arama yapmak, sesli mesaj göndermek ve asistanla bir görsel paylaşabilmek için kullanılıyor. Görünüşe göre Bard AI asistan komut ayarları da yenilenmiş durumda. Şu anda Bard yapay zekâsı kullanılamıyor ancak yakın zamanda kamunun erişimine açılacaktır.