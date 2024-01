Lenovo, en yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarını duyurdu. ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid isimli model, birbirinden bağımsız olarak çalışan, efsane bir yapıya sahip.

Dizüstü bilgisayar sektörü, çok uzun zamandır ikisi bir arada modellere ev sahipliği yapıyor. Ancak dilerseniz tablet dilerseniz de dizüstü bilgisayar olarak kullanabileceğiniz bu ürünler, şu ana dek çok da fazla yaygınlaşmadı. CES 2024'te sahne alan Lenovo ise en yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı ile algıları yıkacak gibi görünüyor.

Lenovo'nun duyurduğu ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, bugüne kadar alıştıklarımızdan farklı bir model. Zira bu ikisi bir arada dizüstü bilgisayar, katlandığı zaman tablet olarak kullanılmak üzere tasarlanan Android işletim sistemiyle, açıkken kullanılmak üzere Windows işletim sistemini bir araya getiriyor. Üstelik her iki versiyon, birbirinden bağımsız olarak kullanılabiliyor.

Karşınızda Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, iki farklı işlemciye sahip olan bir ikisi bir arada dizüstü bilgisayar, tablet modunda Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alıyor. Dizüstü bilgisayar modunda ise Intel Core Ultra 7 işlemci kullanılıyor. Dizüstü bilgisayar tarafında 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanı sunan ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, tablet modunda ise 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Cihazın ekranı ise 2.8K çözünürlük sunan 14 inç boyutlu OLED panel.

Lenovo'nun yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı, oldukça basit bir ayrışma mekanizmasına sahip. Dizüstü bilgisayar modundan tablet moduna geçmek isteyen kullanıcının, ekranı çekmesi ve klavyeden ayırması gerekiyor. Bu yapıldığı an, Android işletim sistemiyle çalışan tablete geçiliyor. Bağlantı kurulduğu zaman da Windows işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayar moduna geçiliyor. Bu arada; her iki mod için iki ayrı batarya kullanıldığını belirtelim.

Lenovo, ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid ile ilgili çok fazla detay paylaşmadı. Ancak bu ürün, yılın ikinci çeyreği itibarıyla piyasaya sürülecek. Efsane özelliklerle donatılan bu dizüstü bilgisayarı satın almak isteyen tüketicilerin ise 2.000 dolar civarında ödeme yapmaları gerekecek. İşlevselliği göz önünde bulunduracak olursak bu fiyatın çok da yüksek olmadığını söyleyebiliriz.