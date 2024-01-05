OpenAI, ChatGPT'nin Android uygulamasında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, ChatGPT ile uygulamayı açmadan tıpkı varsayılan sesli asistan gibi sohbet edilmesini sağlıyor.

Üretken yapay zekâ deyince herkesin aklına ilk gelen model olan ChatGPT, birkaç aydır hem Android’de hem de iOS’te mobil uygulamasıyla kullanılabiliyordu. Şimdi ortaya çıkan bilgiler de OpenAI’ın Android için farklı planları olabileceğini ortaya koydu.

Android Authority tarafından ChatGPT uygulamasının son versiyonunda keşfedilen bir kod, ChatGPT’nin Android cihazlarda sesli asistan olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

Yeni özellik, uygulamaya gerek kalmadan ChatGPT'yle konuşmanızı sağlayabilir

Bilindiği üzere ChatGPT’ye telefondan soru sormak istediğinizde OpenAI’ın sitesini veya ChatGPT uygulamasını açmanız gerekiyor. Ancak keşfedilen “com.openai.voice.assistant.AssistanActivity” kodu, artık buna ihtiyaç olmadan sohbet botuna erişilebileceğini gösteriyor. Yani sesinizle direkt ulaşabildiğiniz Google Asistan gibi.

Android Authority, haberinde bu işlevin varsayılan olarak kapalı olduğunu ancak manuel olarak çalıştırabildiklerini aktardı. Bunun sonucunda da ChatGPT’ye direkt olarak ana ekrandan ulaşılabildiği görüldü. Uygulamadaki animasyon, uygulamaya girmeye gerek kalmadan ekrana geldi. Bu da kesin olmasa da yakında telefonda herhangi bir şey yaparken ChatGPT’yle konuşabileceğiniz anlamına geliyor olabilir.

Ancak testte animasyonun tamamlanmadığı ve bu özelliğin çalışmadığı görüldü. Bunun nedeninin de henüz tamamlanmamış olabileceği belirtildi. Tabii ki bu OpenAI’ın hâlen üzerinde çalıştığı bir işlev. Yani kesin olarak çıkacak diye bir şey yok.

ChatGPT, Google Asistan’ın yerini alabilir mi?

Yeni özellik, ChatGPT’nin Google Asistan’ın yerini alabilme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Kesin bir tarih olmasa da Google, kendi botu Bard’ı yakında Asistan’a entegre edecek. Bu da kullanım kolaylığı açısından kullanıcıların Google Asistan’a daha çok yönelmesine neden olabilir. İşte bu yüzden OpenAI’ın böyle bir özellik çıkarmak istemesi gayet normal. Gerçek olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.