ABD merkezli teknoloji devi, yapay zekâ ürünlerini bir an önce çıkarmak için oldukça heyecanlı.

Yapay zekâ üzerine yarın yokmuş gibi yatırım yapan Google, bunun bedelini bazı hizmetlerin elinde patlamasıyla ödüyor. Zira şirket, bekleyip oturaklı hamleler yapmak yerine yol üstünde ilerlerken bu hamleleri yapmaya çalıştığından pek çok hizmetin iptal edildiğini duyuyoruz. Fakat gelen son haberlere göre şirketin durmaya niyeti yok.

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın CEO’su Sundar Pichai, şirketin organizasyonunda köklü değişiklikler yapıldığını duyurdu. CEO’nun söylediğine göre söz konusu değişimlerin tamamının odağında ise yapay zeka modelleri oluşturmak yatıyor. Pichai, bu hamlenin getirileri konusunda oldukça heyecanlı.

Güvenli ve sorumlu bir yapay zekâ kullanımı hedefleniyor.

Google’ın çıkaracağı yapay zekâ ürünlerindeki ve hizmetlerindeki doğruluğu, güvenilirliği ve şeffaflığı geliştirebilmek adına Responsible AI ekibi Google DeepMind bünyesine geçecek. Buna ek olarak yapay zekâ sorumluluğu üzerine çalışan diğer ekipler de merkezi bir ekip olan Gizlilik ve Güvenlik ekibine dahil edilecek. Burada yapay zekâ hizmetlerinin güvenilirliği ve sonuçları test edilecek.

Google, DeepMind ve Research ekiplerinin bu şekilde birlikte çalışmasıyla birlikte hizmetlerin gelişim sürecinden dağıtım sürecine geçinceye kadar kapsamlı bir takip altında olmasını hedefliyor.

Bunlar haricinde Cihaz ve Hizmet (DSPA) ile Platform-Ekosistem ekipleri birleşerek Platformlar & Cihazlar bölümünü oluşturacak. Bu sayede hizmetlerin farklı ürünlerle sorunsuz çalışmasını sağlayan ekosistem uyumluluğu sağlanırken performans üst seviyede tutulacak.

Şirket, bu değişiklikleri hayata geçirip bir an önce yapay zekâ ürünlerini ortaya koymak istiyor.