Google, genel olarak geliştiriciler tarafından benimsenen uygulama tasarımını geride bırakıyor gibi görünüyor.

Muhtemelen bu haberle birlikte Google’ın bir Telefon uygulamasının olduğunu öğrendiniz. Söz konusu uygulama, standart olarak telefonunuzda bulunan rehber veya telefon uygulamasının üzerine farklı özellikler ekliyor. Spam aramaları önceden bildirme, arama nedenini gösterme, sesli mesajları görüntüleme ve dinleme gibi birçok özellik bu uygulamada var.

Bu gibi yönleriyle oldukça kullanışlı olan uygulamanın beta sürümünde, uygulama tasarımının bir tık değiştiği fark edildi. Geliştiriciler açılıp kapanan yan panele yerleştirdikleri kategorileri uygulamanın alt kısmındaki bir bölüme aktarırken Google, bunun tam tersine giderek alttaki bölümü kaldırmış gibi görünüyor.

Alt bölüm yerine 3 çizgili menü geliyor.

Güncel olarak Favoriler, Son Aramalar, Kişiler ve Voicemail gibi seçenekleri altta sunan ve bunlara dokunarak menüler arasında gezebildiğiniz uygulama, PiunikaWeb ve AssembleDebug tarafından bulunanlara göre söz konusu alt bölüme veda edecek. Onun yerine sol üstte “hamburger” diye adlandırılan 3 çizgi yoluyla bir yan panel açılacak.

Saydığımız Favoriler gibi bölümlerin de burada sunulması bekleniyor. Güncel olarak bu bölümde sadece Kişiler ve Voicemail seçeneklerini görüyoruz. Göze oldukça boş görünen bu kısma diğer menülerin de eklenmesi bekleniyor. Söz konusu değişiklik, 128.0.625763929 beta sürümünde görüldü.

Bunun haricinde Android kullanıcılarını uydu bağlantısıyla acil servislere yönlendirecek olan SOS özelliğine yönelik bir iznin de kod olarak keşfedildiği söylendi. Google’ın telefon uygulaması, sunduğu özelliklerle ve sürekli güncellenmesiyle dikkat çekiyor. Siz hangi tasarımı tercih ediyorsunuz?