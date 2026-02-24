Tümü Webekno
Google, Android'in Hava Durumu Uygulamasını Kaldırıyor: Peki Şimdi Ne Olacak?

Google, Android ekosistemindeki ikonik Hava Durumu uygulamasını kaldırıyor. Yerine geçecek uygulama ise Google Arama altyapısı kullanacak. Kullanıcı deneyimi, yeni veriler ve yapay zekâ ile iyileştirilmiş olacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android kullanıcılarını üzecek bir işe imza attı. Şirket, artık ikonik hâle gelen Hava Durumu uygulamasını kademeli olarak kaldırmaya başladı. Kullanıcılar, yeni dönemde Google Arama üzerinden hava durumu kontrolü yapabilecekler.

Google'ın Android telefonlar için yayımladığı Hava Durumu uygulaması, oldukça basit bir arayüze sahipti. Tam ekran deneyim sunan uygulama, hava durumu bilgilerinin yanı sıra gelecek günler, nem ve yağış gibi veriler sağlıyor. Aslında yenilenen uygulama da aynı sonuçları verecek ancak Google Arama altyapısı ile daha sağlıklı çalışacak.

Hava Durumu yerine geçecek yeni uygulama böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Google'ın web tabanlı yeni Hava Durumu uygulaması, aslında deneyim açısından çok da farklı değil. Uygulama, eskisi gibi kapsamlı veriler sunuyor. Ayrıca hava kalitesi bölümü gibi yenilikler de sağlıyor. Ve belki de en önemlisi; Google'ın yeni Hava Durumu uygulaması, "AI Overviews" özelliği ile hava durumu için genel bir özet sunabiliyor.

Bu arada; Google'ın ikonik Hava Durumu uygulaması, aslında birkaç aydır yenisi ile değiştiriliyordu. Ancak sektör kaynaklarının elde ettiği kullanıcı raporları, bu işe son günlerde hız verildiğini gözler önüne seriyor. Anlaşılan o ki çok yakında tüm kullanıcılar, web tabanlı yeni uygulamayı kullanmaya başlayacaklar.

