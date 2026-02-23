WhatsApp'ın Yeni Özelliğine Bayılacaksınız: "Zamanlanmış Mesajlar" Geliyor!

WhatsApp'a önümüzdeki süreçte gelecek yeni güncelleme ile "zamanlanmış mesajlar" özelliği geliyor. Peki bu yeni özellik nasıl çalışacak?

WhatsApp'a kullanıcı deneyimini bir adım daha ileri taşıyacak yeni bir özellik geliyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, mesajları belirlenen tarih ve saatte otomatik olarak gönderme imkânı sunacak “Zamanlanmış Mesajlar” özelliği üzerinde çalışıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre bu yeni özellik, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanılabilecek. Özelliğe dair kodlar, iOS için yayınlanan beta 26.7.10.72 sürümünde keşfedilmiş durumda.

“Zamanlanmış Mesajlar” özelliği nasıl çalışacak?

Kullanıcılar mesajlarını yazdıktan sonra gönderilmesini istedikleri tarih ve saati seçebilecek. Mesaj, belirlenen tarih ve saatte otomatik olarak karşı tarafa iletilecek.

Ayrıca planlanan mesajlar, sohbet bilgi ekranında yer alacak özel bir “Zamanlanmış Mesajlar” bölümünde görüntülenebilecek. Kullanıcılar isterlerse gönderim gerçekleşmeden önce bu mesajları silebilecek ve düzenleyebilecek.

Peki bu özellik neden önemli?

Esasında bu özellik pek çok alanda fayda sağlayabilir. Örneğin: