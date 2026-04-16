HONOR, yüksek bataryalı telefonlar konusunda çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyor. İddiaya göre şirket, 11000 mAh'lik pile sahip telefon geliştiriyor.

Çok büyük kapasiteli bataryalı ince tasarımla sunabilmesiyle devrim yaratıcı bir teknoloji olan silikon karbon bataryalar, son zamanlarda birçok akıllı telefon devi tarafından kullanılmaya başlamıştı. Bunlardan biri de ülkemizde de ilgi gören bir marka olan HONOR’du. Öyle ki HONOR Win ve Win RT modelleri 10.000 mAh bataryalarla gelmişlerdi.

Şimdi ise şirketin bu konudaki yeni planları ortaya çıktı. Firma, bataryaları daha da büyütmeyi ve gerçekten “akü gibi” olarak nitelendirebileceğimiz pile sahip telefon tanıtmayı planlıyor. İddia, telefonlar konusunda güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’dan geliyor.

12.11.000 mAh bataryalı HONOR telefon geliyor

Digital Chat Station’ın edindiği bilgilere göre Çinli teknoloji devi, şu sıralarda 40,41 Wh enerji değerine ve 11.000 mAh kapasiteye sahip bataryaları test etmeye başladı. Bu bataryaların şirketin gelecekte piyasaya süreceği bir telefonda karşımıza çıkacağı ad iddialar arasında yer aldı.

Normalde bataryanın kapasitesi 10.690 mAh ancak tipik olarak 11000 mAh veya daha üstünü sunması bekleniyor. Cihaz hakkında maalesef elimizde çok bilgi yok ancak Power2'nin halefinde yer alabileceği söylentileri var.