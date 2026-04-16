DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

DJI, yeni nesil kompakt gimbal kamerası Osmo Pocket 4'ü resmen duyurdu. Cihaz; 1 inç sensör, 4K 240 FPS ağır çekim, 107 GB dahili depolama, 14 stop dinamik aralık ve ActiveTrack 7.0 gibi dikkat çeken özelliklerle geldi.

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

DJI, cepte taşınabilen gimbal kamerası serisini yeni nesille güncelledi. Pocket 4'e detaylıca bakıldığında şirketin çözünürlük yarışından çok görüntü kalitesi, kullanım kolaylığı ve günlük üretim akışını iyileştiren detaylara odaklandığı görülüyor. 1 inç sensör yapısının korunması, buna karşılık ağır çekim, takip sistemi ve depolama tarafında ciddi iyileştirmeler yapılması bunun en net göstergesi.

Osmo Pocket 4’ün yalnızca “Pocket 3’ün küçük bir makyajı” olmadığı anlaşılıyor. Özellikle 4K 240 fps ağır çekim, 107 GB dahili hafıza, iki yeni fiziksel tuş, gelişmiş ActiveTrack 7.0 ve çok kanallı ses çıkışı gibi başlıklar bu modelin içerik üreticileri için daha olgun bir araç haline geleceğini gösteriyor.

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama
Osmo-Pocket-4_Product-KV-1300x750
Osmo-Pocket-4_Product-02
Osmo-Pocket-4_Product-01
OSMO-Pocket-4_Vlogging_DJI-OsmoAudio_ecosystem +4

DJI Osmo Pocket 4 tasarımı ve taşınabilir yapı

Osmo-Pocket-4_Product-KV-1300x750

DJI Osmo Pocket 4, serinin temel formunu koruyan ama kullanım tarafında küçük görünen önemli revizyonlar alan bir gövdeyle geliyor. Cihazın boyutları 144.2 x 44.4 x 33.5 mm, ağırlığı ise 190.5 gram olarak açıklandı. Yani hâlâ cebine atıp çekime çıkılabilecek kadar kompakt; ancak bu kez fiziksel kontroller ve dahili depolama gibi daha dolu bir ürün karakteri var.

Ön yüzde dönebilen 2 inç OLED ekran korunurken ekran parlaklığı 1000 nit seviyesine çıkıyor. Ekranın yatay-dikey kullanım arasında dönmesi yine serinin en pratik taraflarından biri olmaya devam ediyor. DJI ayrıca ekranın altına özel bir zoom tuşu ve özelleştirilebilir ikinci bir tuş eklemiş durumda. Bu değişiklik özellikle tek elle çekim yapan, hızlı kadraj değiştiren ve menülere daha az girmek isteyen kullanıcılar için önemli olabilir.

Fiziksel özellikler

Özellik Detay
Boyutlar 144.2 x 44.4 x 33.5 mm
Ağırlık 190.5 g
Ekran 2.0 inç OLED dönebilen dokunmatik ekran
Ekran çözünürlüğü 556 x 314
Ekran parlaklığı 1000 nit
Mikrofon sayısı 3
Depolama genişletme microSD, 1 TB’a kadar
Dahili depolama 107 GB

DJI Osmo Pocket 4 kamera ve sensör özellikleri

Osmo-Pocket-4_Product-02

Osmo Pocket 4’ün merkezinde yine 1 inç CMOS sensör yer alıyor. Lens tarafında 20 mm eşdeğer odak uzaklığı ve f/2.0 diyafram açıklığı korunuyor. DJI, bu sensör-lens kombinasyonunu daha çok düşük ışık kalitesi, dinamik aralık ve ağır çekim esnekliğiyle güçlendirmiş görünüyor. Şirket 14 stop dinamik aralık ve 10-bit D-Log desteğini de öne çıkarıyor.

Fotoğraf tarafında da dikkat çeken bir iyileştirme var. Cihaz yaklaşık 37 MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor; maksimum görüntü boyutu 16:9 oranında 7680 x 4320, 1:1 oranında ise 6144 x 6144 seviyesine çıkıyor. JPEG ve RAW/PNG desteği sunulması, Osmo Pocket 4’ü yalnızca video odaklı değil, aynı zamanda “anlık ama daha kaliteli” fotoğraf çekimi için de daha kullanışlı hale getiriyor.

Kamera özellikleri

Özellik Detay
Sensör 1 inç CMOS
Lens 20 mm eşdeğer
Diyafram f/2.0
Minimum odak mesafesi 0.2 m
ISO aralığı fotoğraf 50-12800
ISO aralığı video 50-12800
ISO aralığı düşük ışık video 50-25600
Fotoğraf formatı JPEG / DNG / JPEG+DNG
Maksimum fotoğraf boyutu 7680x4320 (16:9), 6144x6144 (1:1)
Fotoğraf çözünürlüğü Yaklaşık 37 MP

DJI Osmo Pocket 4 video özellikleri ve çekim modları

Osmo-Pocket-4_Product-01

Bu modelin en güçlü çıkış noktası tabii ki video tarafı. Normal video modunda 4K çözünürlükte 24, 25, 30, 48, 50 ve 60 fps kayıt alınabiliyor. Asıl dikkat çeken taraf ise ağır çekim modunda 4K 240 fps desteğinin gelmiş olması. Pocket 3’te 4K/120 fps ile sınırlı olan üst sınırın ikiye katlanması, özellikle aksiyon, ürün çekimi, spor ve yaratıcı B-roll kullanan içerik üreticileri için ciddi fark yaratabilir.

DJI, 10-bit D-Log profilini ve 14 stop dinamik aralığı ile Osmo Pocket 4’ün yalnızca sosyal medya için hızlı dikey video çeken kullanıcılara değil, renk düzenleme alanında biraz daha esneklik isteyen ileri seviye kullanıcıya da seslenmek istediğini gösteriyor. Maksimum video bitrate değerinin 180 Mbps’ye çıkması da özellikle detayın zor korunduğu sahnelerde teorik olarak daha güçlü veri akışı sağlıyor.

Video kayıt seçenekleri

Kategori Detay
Normal video 4K: 24/25/30/48/50/60 fps
1080p video 24/25/30/48/50/60 fps
3K video 24/25/30/48/50/60 fps
Ağır çekim 4K: 100/120/200/240 fps
Ağır çekim 1080p: 120/240 fps
Düşük ışık video 4K ve 1080p destekli
Video formatı MP4 (HEVC)
Maksimum bitrate 180 Mbps
Renk profili 10-bit D-Log
Dinamik aralık 14 stop

DJI Osmo Pocket 4 zoom, takip sistemi ve sabitleme özellikleri

OSMO-Pocket-4_Vlogging_DJI-OsmoAudio_ecosystem

DJI Osmo Pocket 4, çözünürlükten çok kadraj esnekliğine oynayan yenilikler getiriyor. 4K çözünürlükte 2x kayıpsız zoom, 1080p’de ise 4x’e kadar zoom desteği sunuyor. CineD, 4K’daki 2x zoom’un pratikte 40 mm eşdeğer bir kadraja yaklaştığını ve özellikle yüz çekimleri ya da konuya fiziksel olarak yaklaşmadan daha sıkı kompozisyon kurmak isteyenler için anlamlı olacak.

Takip sistemi tarafında ise ActiveTrack 7.0 öne çıkıyor. DJI, insan, araç, evcil hayvan ve çeşitli nesneleri izleyebildiğini söylüyor. Buna ek olarak Subject Lock Tracking, Registered Subject Priority, gesture control ve Face Auto-Detect gibi yeni işlevler dikkat çekiyor. Kâğıt üzerinde bu yapı, tek başına çekim yapan vlog kullanıcıları ve elde çekimde kadrajı daha güvenli tutmak isteyen içerik üreticileri için önemli bir gelişim olacak.

Takip ve sabitleme özellikleri

Özellik Detay
Gimbal yapısı 3 eksenli mekanik stabilizasyon
ActiveTrack ActiveTrack 7.0
Takip nesneleri İnsan, araç, evcil hayvan, çeşitli nesneler
Ek takip modları Subject Lock Tracking, Registered Subject Priority
Jest kontrolü Var
Zoom 4K’da 2x kayıpsız, 1080p’de 4x
Pan aralığı -235° ila 58°
Tilt aralığı -120° ila 70°
Roll aralığı -45° ila 45°
Maksimum kontrol hızı 180°/s

DJI Osmo Pocket 4 ses, bağlantı ve depolama özellikleri

Osmo-Pocket-4_Vlogging_DP-Wi-Fi-Live-Streaming_

Bu modelin en fazla konuşulacak yeniliklerinden biri 107 GB dahili depolama olabilir. Pocket serisi gibi “çıkar, çek, paylaş” mantığında kullanılan bir ürün için bu detay oldukça önemli. microSD kart desteği devam etse de dahili hafıza sayesinde karta bağımlılık azalıyor. Ayrıca USB 3.1 üzerinden 800 MB/s’ye kadar veri aktarımı ve Wi-Fi 6 ile 90 MB/s seviyesine kadar kablosuz aktarım gibi başlıklar da resmi tanıtım metinlerinde öne çıkarılıyor.

Ses tarafında DJI üç mikrofonlu yapı, spatial audio, audio zoom ve OsmoAudio 4-channel output özelliklerini öne çıkardı. Kamera; DJI Mic 2, DJI Mic 3 ve DJI Mic Mini vericileriyle doğrudan bağlantı kurabiliyor. En az bir verici bağlıyken aynı MP4 dosyası içinde ayrı ses kaydı alabilmesi, röportaj, vlog ve hızlı kurulumlu saha çekimleri için gerçekten kullanışlı bir özellik olabilir. Bu, küçük bir gövdede iş akışını sadeleştiren ama üretim kalitesini yukarı çekebilen bir güncelleme gibi duruyor.

Ses ve bağlantı özellikleri

Özellik Detay
Mikrofon 3 adet
Dahili depolama 107 GB
Kart desteği microSD, 1 TB’a kadar
Kablolu aktarım USB 3.1, 800 MB/s’ye kadar
Kablosuz aktarım Wi-Fi 6, 90 MB/s’ye kadar
Bluetooth BLE 5.4, BR/EDR
Ses özellikleri Spatial audio, audio zoom
Harici mikrofon desteği DJI Mic 2 / DJI Mic 3 / DJI Mic Mini
Çok kanallı kayıt 4 kanallı çıkış desteği
Canlı yayın DisplayPort ile 4K/60 fps’ye kadar

DJI Osmo Pocket 4 batarya ve kullanım süresi

Osmo-Pocket-4_Hiking_ActiveTrack

Osmo Pocket 4’te 1545 mAh kapasiteli Li-ion pil yer alıyor. Çalışma süresi 1080p/24 fps, ekran kapalı ve Wi-Fi kapalı koşullarında 240 dakika olarak belirtilmiş. Gerçek kullanımda çözünürlük, ekran parlaklığı, takip sistemi, kablosuz bağlantılar ve sıcaklık gibi değişkenler bu değeri aşağı çekecektir elbette; ancak kağıt üstünde bakıldığında taşınabilir bir gimbal kamera için güçlü bir süre sunulduğu söylenebilir.

Hızlı şarj tarafında 65W PD şarj cihazıyla 18 dakikada yüzde 80, 32 dakikada yüzde 100 şarj mümkün. Buna ek olarak opsiyonel Battery Handle aksesuarının yaklaşık yüzde 62 ek kapasite sunduğu ve tripod montajı gibi pratik faydalar getirdiği belirtiliyor. Özellikle tüm gün çekim yapan kullanıcı için bu aksesuar tarafı ürünün esas değerlerinden biri olabilir.

Batarya özellikleri

Özellik Detay
Pil tipi Li-ion
Kapasite 1545 mAh
Enerji 11.95 Wh
Çalışma süresi 240 dakika
Şarj süresi 18 dk %80, 32 dk %100
Çalışma sıcaklığı 0° ila 40°C
Şarj sıcaklığı 5° ila 45°C
Ek batarya aksesuarı Battery Handle, yaklaşık %62 uzatma

DJI Osmo Pocket 4 yaratıcı modlar ve içerik üretim araçları

Osmo-Pocket-4_Urban-Vlog_Mini-Tripod_01

DJI bu modelde yalnızca ham teknik veriye yüklenmemiş. Film Tone tarafında Classic Film, NC Film, Pastel, Warm Tone, Movie ve Retro gibi hazır görünümler sunuluyor. Buna ek olarak in-camera beauty, uygulama tarafında glamour effects, motionlapse, hyperlapse, timelapse ve SpinShot gibi yaratıcı araçlar da içerik üreticilerin işini kolaylaştıracak.

Yeni “slow shutter video” desteği de dikkat çekiyor. Video modunda 1/4 saniyeye kadar enstantane kullanılabiliyor ve bu da ışık izleri ya da yaratıcı hareket bulanıklığı gibi efektler için alan açıyor. Bu özellik niş görünse de içerik üretiminde farklı görsel denemeler yapmak isteyen kullanıcı için Osmo Pocket 4’ü biraz daha eğlenceli hale getirebilir.

DJI Osmo Pocket 4 fiyatı ve paket seçenekleri

Osmo-Pocket-4_Product-04

Osmo Pocket 4 için üç farklı konfigürasyon bulunuyor. Essential Combo 429 euro, Standard Combo 499 euro, Creator Combo ise 619 euro seviyesinde fiyata sahip olacak. Creator Combo içinde DJI Mic 3 vericisi, mini tripod, taşıma çantası ve ek aksesuarların yer aldığı belirtiliyor. Bölgesel satış durumu ve paket içeriği pazara göre değişebileceği için Türkiye tarafında nihai fiyatın netleşmesi için biraz beklememiz gerekecek.

Paketler ve fiyatlar

Paket İçerik özeti Fiyat
Essential Combo Kamera, USB-C kablo, taşıma kesesi, temel kullanım 429 €
Standard Combo Ek aksesuarlar, bilek askısı, gimbal clamp 499 €
Creator Combo DJI Mic 3, mini tripod, fill light ve ek aksesuarlar 619 €
