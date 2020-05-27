Google'dan Evdeki Çalışanlarına 1.000 Dolarlık Ödenek

COVID-19 vakalarının azalması ile ofise dönüş yapmayı planlayan teknoloji şirketlerinden biri olan Google, buna rağmen çoğu çalışanın 2020 yılının sonuna kadar evden çalışacağı yeni bir yol haritası çizdi. Şirket ayrıca uzaktan çalışma için gerekli ekipmanları satın almalarına yardımcı olmak için personeline 1.000 dolarlık ödenek sağlanacağını açıkladı.

Her gün binlerce can almaya devam eden yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, sosyal hayatı değiştirdiği gibi, çalışma kültüründe de yeni bir dönemin kapısını araladı. Dünyanın dört bir yanındaki irili ufaklı pek çok şirket, salgının daha fazla kişiye bulaşmasını önlemek için evden çalışma modeline geçiş yaptı.

Google, Microsoft, Apple, Facebook ve Twitter dahil Silikon Vadisi’nin ağır topları, hala ofise dönmüş değil. Nitekim salgının ABD’deki seyrini düşündüğümüzde, kısa vadede topyekün bir dönüşün olması pek de mümkün görünmüyor.

Google çalışanları, 6 Temmuz'da ofislere dönmeye başlayacak

Google CEO’su Sundar Pichai, 2020 yılının geri kalanında çoğu çalışanın evden çalışmaya devam etmesini sağlayacak yeni bir plan açıkladı. Bu planın bir parçası olarak, evlerdeki çalışanlarının işle ilgili ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin edebilmeleri için 1.000 dolarlık bir ödenek sunacağını belirten ABD’li teknoloji devi, bilgisayar ve ofis mobilyası gibi gereçlere sahip olmayan çalışanlarının yükünü biraz olsun hafifletmeyi umuyor.

Google’ın çizdiği plana göre ofise dönüşler 6 Temmuz’da başlayacak. Şirket, ilk etapta yüzde 10 kapasite ile çalışacağını aktardı. Her bir çalışanın iki haftada bir ofise gelebileceğini belirten Pichai, eğer işler yolunda giderse, ofisteki kapasitenin yüzde 30'a çıkacağını ifade etti. Google CEO’su ayrıca sosyal mesafe ve dezenfeksiyon da dahil olmak üzere “katı” güvenlik önlemleri alınacağını söyledi.

Google CEO’su sosyal mesafe ve dezenfeksiyon da dahil olmak üzere katı güvenlik önlemleri alınacağını söyledi

Twitter CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz hafta çalışanlarına gönderdiği e-postada, COVID-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kalktıktan sonra dahi isterlerse evden çalışabileceklerini bildirmişti. Bir diğer sosyal medya devi Facebook ise evden çalışma modelinin 2020 yılının sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı.