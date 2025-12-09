Google, Android XR Destekli Yeni Akıllı Gözlük Ekosistemini Tanıttı: Apple'ı Sollayacak!

Google, düzenlediği "The Android Show" etkinliğinde merakla beklenen Android XR platformunu ve bu platformu kullanan yeni nesil akıllı gözlükleri sahneye çıkardı. Samsung ve Xreal ortaklığıyla gelen cihazlar, Gemini yapay zekâ desteğiyle telefonları tarihe gömmeye aday.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz akşam düzenlediği bir etkinlikte karma gerçeklik teknolojilerine de değindi. Google, Android ekosistemini sadece cebimizde veya kolumuzda değil, artık tam olarak gözümüzün önünde yaşatacak yeni platformu Android XR'daki en yeni gelişmeleri duyurdu. Ancak sadece yazılımı değil, bu yazılımın hayat bulduğu Samsung Galaxy XR ve Xreal iş birliğiyle geliştirilen Project Aura akıllı gözlükleri de sahne aldı.

Sürekli elimize aldığımız telefon ekranlarına bakmaktan boynunuz ağrımadı mı? Google'ın yeni vizyonu, teknolojiyi "uzamsal" hâle getirerek bu sorunu kökten çözmeyi hedefliyor. Özellikle Gemini yapay zekâ modelinin bu cihazların kalbine yerleştirilmesi, bilim kurgu filmlerindeki sahneleri günlük hayatımıza taşıyor. Peki bu yeni cihazlar ve Android XR platformu bize tam olarak neler sunuyor? Gelin, detaylara yakından bakalım.

Android XR'daki son gelişmeler

Google'ın tanıttığı Android XR, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik cihazları için özel olarak geliştirilmiş, açık kaynaklı yeni bir işletim sistemi. Nasıl ki telefonlarda Android kullanıyorsak, artık akıllı gözlüklerde ve başlıklarda da bu işletim sistemini göreceğiz. Apple'ın kapalı kutu sisteminin aksine, Google burada Samsung, Qualcomm ve Xreal gibi devlerle iş birliği yaparak devasa bir ekosistem kuruyor.

Bu platformun en büyük olayı ise "mekânsal bilgi işlem" yeteneği. Yani uygulamalarınız sadece bir ekranın içinde hapsolmuyor; odanızın duvarına YouTube videosunu asabilir, masanızın üzerinde Google Haritalar'ı 3 boyutlu olarak inceleyebilirsiniz.

Cihazların kalbinde Gemini var

Android XR'ı rakiplerinden ayıran asıl "sihirli değnek" ise şüphesiz Gemini entegrasyonu. Google'ın bu yeni gözlükleri, sadece görüntü yansıtmıyor; aynı zamanda görüyor, duyuyor ve anlıyor.

Gördüğünü Tanıma: Gözlüğü takarken bir tarihi esere baktığınızda, Gemini size o eserin tarihini anlatabiliyor veya markette elinize aldığınız bir ürünün kalori değerini söyleyebiliyor.

Unutkanlığa Son: "Project Astra" demolarında gösterildiği üzere gözlük anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu hatırlayabiliyor. Çünkü o da sizinle birlikte "görüyor".

Canlı Çeviri: Yabancı bir ülkede tabelalara bakmanız yeterli, metinler anında kendi dilinize çevriliyor.

Samsung Galaxy XR ve Project Aura özellikleri

Etkinliğin yıldızları ise şüphesiz donanımlardı. Samsung'un geliştirdiği Galaxy XR başlığı ve Xreal iş birliğiyle gelen Project Aura akıllı gözlükleri, Android XR'ın gücünü arkasına alıyor.

Öne çıkan özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga seti ile yüksek performans.

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga seti ile yüksek performans. Ekran: Micro-OLED paneller sayesinde 4K'ya varan çözünürlük ve inanılmaz netlik.

Micro-OLED paneller sayesinde 4K'ya varan çözünürlük ve inanılmaz netlik. Tasarım: Galaxy XR daha kapsamlı bir karma gerçeklik deneyimi sunarken, Project Aura günlük kullanıma uygun, hafif bir gözlük formunda.

Google, bu cihazlarla "telefonun yerini almayı" değil, "telefona bakma ihtiyacını ortadan kaldırmayı" hedefliyor. Bildirimler, navigasyon ve aramalar artık gözünüzün ucunda belirecek.