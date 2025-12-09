Google Yöneticisinden Resmi Açıklama: Gemini'ye Reklam Gelecek mi?

Bilindik bir haber kaynağı, Google Gemini uygulamasına reklam gelebileceğini ileri sürdü. Ancak bu haberi gören üst düzey Google yöneticisi, iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Yani Google Gemini için herhangi bir reklam planlaması bulunmuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili dikkat çeken bir gelişme ile gündem oldu. Medya ve teknoloji üzerine kurulmuş bilindik haber sitelerinden olan AdWeek, Google'ın Gemini'a reklam getirmek için çalışmalara başladığını ileri sürdü. AdWeek, bu gelişmeyi konuya aşina kaynaklara dayandırıyordu.

Ancak Google, bu iddiayı jet hızıyla reddetti. Firmanın üst yöneticileri arasında yer alan Dan Taylor, resmî X hesabından yalanlama açıklaması yaptı. Google'daki görevi küresel reklam işinden sorumlu başkan yardımcısı olmak olan Dan Taylor, Google Gemini uygulaması için reklam düşünmediklerini ifade etti.

İşte Dan Taylor tarafından yapılan açıklama:

Bu haber, asılsız iddialarda bulunan bilgisiz ve anonim kaynaklara dayanmaktadır. Gemini uygulamasında reklam bulunmamaktadır ve bunu değiştirmeye yönelik herhangi bir plan bulunmamaktadır.

Yapılan açıklama, Google Gemini için reklam düşüncesi içinde olunmadığını gözler önüne seriyor. Ancak bu demek olmuyor ki bu durum, sonsuza dek geçerli olacak. Google, kendi stratejileri dahilinde Gemini'ı daima reklamsız olarak sunabilir veya bir gün reklam göstermeye başlayabilir. Neler yaşandığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.