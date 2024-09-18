RCS desteği iOS 18'le nihayet eklenmişti. Android ve iOS arasındaki mesajlaşma deneyimini nihayet iyileştiren sistemin, uçtan uca şifrelenmediği açıklandı.

Apple pazartesi akşamı yeni işletim sistemi sürümü iOS 18’i resmen kullanıcılara sunmuştu. Sürüm, mesajlar konusunda da büyük yenilikler getiriyordu. Bunlardan biri de uzun süredir istenen RCS desteğiydi. RCS, Android ve iOS cihazlar arasındaki mesajlaşmaları bir üst seviyeye taşıyordu.

Ancak gelen bilgiler, iki platform arasındaki RCS desteğinin henüz uçtan uca şifrelenmediğini ortaya koydu. RCS’i geliştiren GSM Association’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

RCS desteği, Android ve iOS arasında şimdilik olmasa da yakında gelebilir

Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre RCS standartının Android ve iOS arasında uçtan uca şifreli olması için çalışmalar yapılıyor. Bu da endişelenmeye gerek olmadığı, yakında sistemin şifrelenerek daha güvenli hâle geleceği anlamına geliyor. Google da aynı şekilde çapraz platform tarafına bu güvenlik sistemini en kısa sürede getirmek için çalışıldığını belirtti.

Uçtan uca şifreleme, kullanıcılar dışındakilerin mesajları görmesinin önüne geçiyor. Yani iki platform arasındaki RCS desteğine geldiğinde ne mesaj hizmetini sağlayan firma ne de operatörler mesajlarınızı göremeyecek. Yani tamamen size özel olacaklar.

iOS 18’le gelen RCS desteği, Android ve iOS kullanıcılarının daha önce mesajlaşırken yapamadığı birçok özelliği sunuyor. Bunlar arasında yüksek çözünürlüklü medya paylaşımı, okundu ve yazma göstergeleri gibi şeyler var. Yani şimdilik tek eksiği uçtan uca şifreleme.

Uçtan uca şifrelemenin RCS tarafında hâlâ sunulmadığı yerler vardı. Bu yüzden yeni gelen destek için bu durum pek şaşırtıcı değil. Ancak Google ve Apple, kendi hizmetlerinde bu güvenlik sistemine yer veriyordu. Google Mesajlar, geçen yıl varsayılan olarak mesajları uçtan uca şifrelemişti. Apple’ın iMessage sisteminde de aynı şekilde uçtan uca şifreleme vardı.