Google, bugün yaptığı duyuruda AppSheet adlı kodsuz geliştirme platformunu satın aldığını açıkladı. Satın almanın rakamları açıklanmazken Google’ın bulut servislerine kodsuz geliştiriciliği eklemek için böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor.

AppSheet adlı platform, herhangi bir kodlama yapmaksızın mobil uygulama geliştirilebilen ve 8 yıldır aktif olarak faaliyette bulunan bir firma. Bilişim sektörünün öncüleri arasında yer alan Google, AppSheet’i açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın aldı.

Google, AppSheet sayesinde firmaların tek bir satır bile kod yazmadan mobil uygulamalar geliştirebilmelerini sağlayacak. Sistem; bir dosyadan, veritabanından ya da formdan veri çekip gerekli alanları doldurarak temel düzeyde bir uygulama geliştirmeyi sağlıyor.

Google Cloud ile uyumlu uygulama geliştirme platformu:

AppSheet, hâlihazırda Google Dokümanlar ve Google Formlar ile uyumlu olsa da başka araçlarla da bir arada çalışıyor. Bu araçlara AWS DynamoDB, Salesforce, Office 365 ve Box gibi başka araçlar da dâhil. Google, anlaşma sonrasında bu platformlar için verilen desteğin devam edeceğini söylüyor.

Satın almayı duyuran blog yazısında, bu satın almanın amacının geleneksel geliştirici araçlarına sahip olmayan şirketler dâhil herkese mobil uygulama geliştirme şansı vermek olduğu açıklandı. Böylece profesyonel kodlama becerisi bulunmayan milyonlarca kişinin de kolayca uygulama geliştirebileceği belirtildi.

Google, son dönemlerde herkesin ucundan kıyısından geliştiriciliğe dâhil olması için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şirket, bu konuda en önemli bariyerlerden biri olan kodlama bariyerinin de an azından temel düzeyde aşılabilmesi için bu tür alternatiflere yöneliyor.

AppSheet, Google'ı bir fırsat olarak görüyor:

AppSheet’in kurucularından olan ve şu anda da CEO’luğunu yürüten Praveen Seshadri, yaptığı açıklamada Google çatısı altında daha da gelişebileceklerini ve bağımsız bir firma olarak ulaşamayacakları pazar erişimine ulaşabileceklerini söyledi.

Google’ın G Suite ve Android gibi varlıklarıyla daha uyumlu hâle gelmenin kendileri için büyük avantaj yaratma potansiyeli olduğunu söyleyen firma yetkilileri, böylece AppSheet’in fonksiyonellik, büyüklük ve performansını geliştirebileceklerini açıkladı. Yöneticiler, ileride AppSheet’in ana faaliyetlerindeki gücünü Google Cloud'un finansal servisler, perakende, medya ve eğlence gibi alanlardaki uzmanlığıyla birleştireceklerini de ifade ettiler.

Google ise bu satın almayı kod gerektirmeden uygulama geliştirebilme, iş akışı otomasyonu, uygulama entegrasyonu ve API yönetimi konusundaki çalışmalarının genişlediği bir kol olarak görüyor. AppSheet gibi geliştirme araçlarının özel geliştirme ortamlarının yerini alması beklenmiyor ancak bu araçlar, başka türlü mobil sektöründe yer alması oldukça zor olan, kendi uygulamasını geliştirmekte zorlanacak firmaların gayet yeterli uygulamalar üretebilmesine olanak sağlıyor.