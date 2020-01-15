Github Mobil Uygulamasının Android Beta Sürümü Yayınlandı

Yazılımcıların uğrak noktalarından bir tanesi olan Github, akıllı telefonlara geliyor. Bir süre önce iOS için beta sürüm yayınlayan geliştirici ekip, şimdi de Android platformu için beta sürüm yayınladı.

Birkaç ay önce sizlere, yazılım geliştiricilerin uğrak noktalarından bir tanesi olan "Github"ın akıllı telefonlara geleceğinden bahsetmiştik. Bu gelişme, Github'ı sızlıkla kullanan yazılımcıları heyecanlandırırken, uygulamanın ilk beta sürümünün sadece iOS'te kullanılabiliyor olması ufaktan can sıkmıştı. Ancak an itibarıyla Github, Android platformuyla da tanışmış durumda.

Github'ın mobil versiyonu, geliştiricilere daima çevrimiçi olma imkanı verecek. Öyle ki geliştiriciler, akıllı telefonları üzerinden projeleri inceleyebilecek, diğer kullanıcılardan yardım isteyebilecek ve diğer kullanıcılara yardım edebilecekler. Üstelik gönderilen bildirimlerle de geliştiricilerin, yaşanan gelişmelerden anında haberdar olması sağlanacak.

Github mobil uygulamasıyla projelerinizi istediğiniz yerden kontrol edebileceksiniz

Github'ın mobil versiyonu, şu anda hem iOS hem de Android platformunda beta olarak kullanılabiliyor. Yani Github geliştiricileri, şu sıralar geri bildirim topluyor ve uygulamadaki sorunları gideriyorlar. Kısa bir süre sonra ise beta süreç tamamlanacak ve geliştiriciler, Github'a ait mobil uygulamanın tam sürümünü kullanabilecekler.

Eğer sizler de Github'ın beta testlerine dahil olmak ve diğer geliştiricilerin yaşadıkları heyecana ortak olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ve platformunuz için uygun sürümü edinebilirsiniz. Ancak mobil uygulamanın hala beta sürecinde olduğunu, bu durumun beraberinde bazı sorunları getirebileceğini ve uygulamayı tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi unutmamanız gerektiğini de hatırlatalım.