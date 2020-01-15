iPhone kulanıcıları artık telefonlarını Google Güvenlik Anahtarı olarak kullanabilecekler. Smart Lock uygulamasına gelen güncellemeyle iPhone'larda iki faktörlü kimlik doğrulama yapılabilecek.

Google’ın Smart Lock uygulamasına getirdiği son güncellemeyle, iPhone'unuzu Google'ın Chrome'daki birinci parti hizmetlerine giriş yapmak için 2FA güvenlik anahtarı olarak kullanabileceksiniz. Elbette ki bu özelliği aktif ettiğinizde Google'da oturum açtığınızda iki faktörlü kimlik doğrulama için iPhone'unuza ihtiyacınız olacak.

Uygulama, dizüstü bilgisayarınızla bir Google hizmetinde oturum açmaya çalıştığınızda iPhone'unuzda bildirim oluşturuyor. Dizüstü bilgisayarınızda oturum açma işlemi tamamlanmadan önce, Bluetooth özellikli iPhone'unuzun kilidini açmanız ve Google’ın uygulamasındaki bir düğmeye dokunmanız gerekiyor. İki faktörlü kimlik doğrulama, çevrimiçi hesaplarınızı güvenceye almak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biri olarak, kullanıcı adı ve şifrenin ötesinde ek bir güvenlik sağlıyor.

Google, tüm iPhone'ları güvenlik anahtarına dönüştürüyor

Fiziksel güvenlik anahtarları, günümüzde yaygın olarak kullanılan 6 haneli şifrelerden çok daha güvenli. Google, daha önce Android telefonları güvenlik anahtarı olarak kullanmanıza izin veriyordu ve artık bu özellik iOS'a da taşındı. Böylece akıllı telefonu olan herkes özel bir cihaz satın almak zorunda kalmadan güvenlik anahtarına sahip oluyor.

Smart Lock uygulaması internet bağlantısı yerine Bluetooth üzerinden çalışıyor. Bu da kimlik doğrulamasının çalışması için telefonunuzun dizüstü bilgisayarınıza yakın olması anlamına geliyor. Bununla birlikte, uygulama herhangi bir biyometrik kimlik doğrulama istemiyor. Telefonunuzun kilidi zaten açıksa, teorik olarak biyometrik doğrulamayı geçmiş oluyorsunuz.

Google'da çalışan bir şifreleme uzmanına göre yeni özellik, iPhone'lardaki özel anahtarlarını güvenli bir şekilde saklamayı sağlayan Secure Enclave'i kullanıyor. Bu özellik iPhone 5S ile birlikte tanıtıldı ve Google'ın uygulaması, iOS 10 veya daha üstünde çalışıyor.