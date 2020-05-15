Google Arama Sonuçlarına Karanlık Mod Geliyor

Android 10 ile gelen sistem genelinde karanlık mod, Android uygulamalarının arayüz tasarımlarında önemli bir etkiye neden oldu. Ancak bugün ortaya çıkan ekran görüntüleri, yakında Google arama sayfalarındaki ışıkların da kapanacağını gösteriyor.

Karanlık mod özelliği, son yıllarda hem mobil hem de masaüstünde kendine sıkça yer bulmaya başladı. Android kullanıcıları da sistem genelinde bir karanlık moda Android 10 ile kavuşmuşlardı. Ayrıca şu anda pek çok üçüncü parti uygulama da karanlık mod desteği sunuyor. Google Chrome da karanlık mod sunan uygulamalardan biri.

Android kullanıcılarının bildiği üzere, Chrome’daki karanlık mod yalnızca araç çubuğu ve ayarlar sayfalarında kendini gösteriyor, ancak yakında arama sonuçları da Android 10'un karanlık mod özelliğine senkronize olacak. Mobil yazılım geliştirme topluluğu XDA Developers tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, çok daha etkileyici bir Chrome deneyimi vadediyor.

Çok yakında Google arama sayfaları da karanlık temayı destekleyecek

Öte yandan, sistem genelinde karanlık modu kullanırken, beyaz Google arama sonuçları sayfası ile karşılaşmak istemeyen Android kullanıcıları, chrome://flags bağlantısına giderek buradaki “Android web contents dark mode (Android web içerikleri karanlık modu)” seçeneğini işaretleyip, bu sorunu çözebiliyorlardı. Fakat bunu yapmak, koyu arka plan renkleri göz önünde bulundurularak tasarlanmamış bazı internet sitelerinin arayüzüne zarar verebiliyor.

Bu sorunun önüne geçmek için #enable-android-dark-SRP isimli yeni bir etiket oluşturan Google, Chrome karanlık modda kullanıldığı takdirde, arama sayfasının da koyu renklerle görünmesini sağlıyor. XDA Developers’ın paylaştığı ekran görüntüleri, söz konusu özelliğin Google Arama sonuçları sayfasını nasıl kararttığını gözler önüne seriyor.

Karanlık temalar, tasarım anlamında çok daha iyi bir deneyim sunmasının yanında, batarya ömrüne de katkıda bulunuyor. Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışığı azaltması nedeniyle de kullanıcıların göz sağlığına iyi geliyor. #enable-android-dark-SRP etiketi, şu anda Chromium’da kullanılabiliyor, ancak özelliğin kısa zamanda Google Chrome’un kararlı sürümüne de gelmesini bekliyoruz.