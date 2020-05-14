Gizli video oynatan, bilgisayar kaynaklarını sonuna kadar sömüren, harcadığınız kotanın büyük kısmını iç eden reklamlardan sıkıldınız mı? Google Chrome da sıkıldı. Ağustos 2020’den itibaren böyle reklamlar Chrome’da engellenecek.

Google, bugün yaptığı açıklamada bu yıl içerisinde kaynak tüketimi yüksek olan reklamları Google Chrome’da engellemeye başlayacağını açıkladı. Bu karar, kripto para madenciliği yapan, kötü programlanmış ya da optimize edilmemiş reklamları da kapsayacak.

Chrome’un bu reklamları engelleme kararının sebebi olarak ise bu reklamların batarya ömrünü kısaltmalarını, zaten yoğun olan hatları daha da ağırlaştırmalarını ve masraflı olmalarını gösterdi. Engellemeye nasıl karar verileceği ise bilinmiyor.

Üç farklı kıstas

Google Chrome’un Ağustos 2020 sonrasında bilgisayar kaynaklarını sömüren reklamları engelleyecek. Bu noktada hangi reklamların engelleneceğini belirlemek için firmanın önünde üç farklı kıstas bulunuyor. Bunlar 4 MB ağ verisi kullanılması, herhangi bir 30 saniyede 15 saniye işlemci kullanılması veya toplam 60 saniye işlemci kullanımı olarak gösteriliyor.

Google Chrome aslında kendi içinde bir reklam engelleme özelliği barındırıyor. İki yıl önce Coalition for Better ADs ile bir iş birliği yapan firma, reklam kalitesinin artırılması için standartları belirlemişti. Google, kendi reklamları da dahil olmak üzere herhangi bir uyumsuzluk gösteren reklamları engelliyor.

Normalde kullanılan reklam engelleyiciler ise ücretsiz içerik üreten firmaları olumsuz etkiliyor. Google’ın sahibi olan Alphabet de teknik olarak dünyanın en büyük reklamcısı olarak durumunda ve kalitesiz reklamların yayılması onlar için de işlerin kötü gitmesine neden oluyor.

Google’a göre engellenecek reklamların oranı çok düşük

Firmadan gelen açıklamaya göre her 300 reklamdan yalnızca 1 tanesi bu şekilde aşırı kaynak tüketiminde bulunuyor. Yani reklamlar açısından çok da fazla bir şey değişmeyecek, en azından ciddi bir değişiklik olmayacak.

Google sadece kaynakları sömüren reklamların önüne geçmeyi amaçlamıyor. Reklam üreticilerine ve araç geliştiricilerine de kendi reklamlarının bu limitler içerisinde verimli çalışabilmesi için hazırlık yapma süresi veren firma, böylece daha verimli ve sıkıntısız bir sürece geçişi hedefliyor.