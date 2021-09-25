Arama motoru devlerinin önde gelenlerinden olan Google, sosyal medya platformlarıyla arasındaki bağı güçlendirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Daha önce Twitter ile anlaşarak arama sonuçlarında Twitter paylaşımlarını gösteren Google, aynı şeyi Instagram ve TikTok için de planlıyor.

Birçok şirket, günümüzde adil olmayan rekabet konularıyla gündeme geliyor. Bu konu açıldığında akıllara ilk ABD’li teknoloji devi Apple geliyor. Epic Games ile aralarındaki, komisyon sebebiyle çıkan tartışmalarla davalık olan şirket, platformunda alternatif ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kalmıştı.

Google da arama sonuçlarında taraflı davranması gibi konularla tartışmaların odağı olmuştu. Şirkete halihazırda 8 milyar euro’ya mal olmuş olan bu tartışmalar hemen çözülmezse masraflar daha da artacak gibi görünüyor. Şirket ise bu gibi durumların önüne geçmek amacıyla platformunu olabildiğince tarafsız kılmaya çalışıyor.

Twitter’da olduğu gibi Instagram ve TikTok gönderileri de arama sonuçlarında gösterilecek:

Google arama sonuçlarında gösterilen Twitter gönderileri

Sektörün içinden olan kişilerin topladığı bilgilere göre Google, ByteDance ve Facebook ile görüşme halinde. TikTok ve Instagram videolarının arama sonuçlarında gösterilmesini konu alan bu görüşmelerin detayları henüz belli değil. Fakat bunun, güncel olarak Twitter’da olduğu gibi karşımıza çıkması oldukça muhtemel.

Google taraflarından bir sözcü, söz konusu sosyal medya platformlarındaki içeriklerin arama sonuçlarında gösterilmesi üzere bu platformlarla görüşme halinde olduklarını onayladı. Fakat özelliğin ne zaman arama motorunda görüleceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Google tarafından gelen açıklamalarda şirketin, diğer sitelerin içeriklerini görünür kılmak ve bundan kar etmelerini sağlamak için çalışıldığı belirtiliyor. Google’ın bu hamleleri Avrupa Komisyonu’nu, adil rekabet konusunda ikna etmeye yetmezse şirket oldukça büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.