Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, göğüsleri nedeniyle 100 bin takipçi kaybettiğini açıkladı. Eilish'in iddiasına göre insanlar, büyük göğüs görmekten korkuyorlar.

Hem kendine has tavrı hem de yaptığı müzikle milyonlarca kişiyi peşinden sürüklemeyi başaran ABD'li şarkıcı Billie Eilish, sosyal medyadaki takipçileriyle ilgili dikkat çeken bir demeç verdi. ELLE Dergisi için kamera karşısına geçen ve gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Eilish, insanların büyük göğüs görmekten korktuğunu söyledi.

Hayranları bilir; Billie Eilish genelde bol kıyafetler giymeyi severdi. Ancak son dönemlerde bu durum değişti. Yıldız şarkıcı, artık daha çok vücudunu saran elbiseler tercih ediyor. Elbette bu durum, takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. ELLE'ye verdiği röportajda "Hatıralara tutunuyorlar ve onlarla bağ kuruyorlar ama bu çok insanlık dışı." ifadelerini kullanan Eilish, göğüsleri nedeniyle 100 binden fazla takipçi kaybettiğini açıkladı.

Eilish, kullandığı korse ile gündeme gelmişti

Bir süredir yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ana gündem maddesi haline gelen Eilish, kısa bir süre önce de kullandığı korse ile bir poz vermişti. Görünen o ki şarkıcı, vücudunu göstermeye devam ettikçe sosyal medyadaki takipçilerini kaybediyor. Yaptığı açıklamalarda "Göğüslerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. Büyük göğüslerden korkuyorlar." ifadelerine yer veren şarkıcı, bu duruma takılıp takılmadığına dair bir şey söylemedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda çok mutlu bir yaşantısının olduğunu ancak bedenini sevmediğini açıklamıştı. Hatta bu konu nedeniyle sahne gösterileri sırasında da zorlandığını söyleyen Billie Eilish, kendini başkalarıyla kıyasladığını ve bu durumun kendini kötü hissetmesine yol açtığını ifade etmişti...