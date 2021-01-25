Google, ABD'de Aşının Adil Uygulanması Girişimi Başlattı

ABD'de yaşayan herkesin eşit bir şekilde aşıya ulaşamadığını belirten Google, 150 milyon dolar değerinde yeni bir girişim başlattı. Şirket, özellikle siyahilerin ve kırsal alanda yaşayan insanların aşıya eşit bir şekilde ulaşamadığını belirterek, aşı kliniklerinin yaygınlaşmasını sağlayacak bir projeye imza atıyor.

Teknoloji devi Google, COVID-19 aşılarının adil bir şekilde dağıtılmasını teşvik etmek amacıyla 150 milyon dolarlık yeni bir girişim başlatacaklarını duyurdu. Google bünyesine ait ofis, otopark ve açık alan gibi tesisleri aşı klinikleri haline getireceğini belirten Google CEO’su Sundar Pichai, uygulamalara ilk önce San Francisco, Kirkland, Washington ve New York’ta başlanacağını dile getirdi.

Pichai, yapmış olduğu açıklamada Dünya Sağlık Örgütü gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara 100 milyon dolarlık reklam hibesi yapacağını da ekledi. Şirketin bu adımı atmasındaki en büyük sebep, özellikle siyahi insanların karşılaştığı aşı haksızlığını ortadan kaldırmak olarak görülüyor.

"Veriler, siyahilerin aşıya eşit şekilde erişemediğini gösteriyor"

Google, belirli bir toplumun diğer gruplarla aşıya aynı oranda erişemediğini belirtti ve aşı uygulamasının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini savunarak, hem kendi bünyesinde hem de anlaşmaya vardığı ortaklıklarla bir dizi kampanya yürütecek.

Sundar Pichai, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelerde bulundu; "Aşılara eşit oranda erişime odaklanmak için çabalıyoruz. ABD’deki ilk veriler, siyahilerin ve kırsal alanda yaşayan insanların aşıya eşit şekilde erişemediğini gösteriyor.”

Şirket, daha önce Morehouse Tıp Fakültesi’ne 5 milyon dolar bağışta bulunmuş ve bu tarz kuruluşların ırksal ve coğrafi eşitsizlikleri ortadan kaldırmasına yardımcı olmuştu. Son olarak One Medical ile ortaklık kuran Google, ihtiyaç duyulduğu zaman birçok farklı tesiste aşı kliniklerini devreye sokmayı planlıyor.

Yeni açılacak tesisler, şirketin COVID-19 salgınına karşı aldığı önlemlerden sadece birisi. Google, aynı zamanda Haritalar uygulamasında kullanıcılara en yakın aşı kliniklerini gösterecek ve test merkezlerinin konumlarını paylaşacak.