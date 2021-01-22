Teknoloji devi Google, Avustralya'da yürürlüğe girmesi planlanan telif hakkı yasasından sonra bölgede hizmet vermeyi durduracağını açıkladı. Söz konusu yasa, Google'ın platformda yer verdiği yayıncılara ödeme yapmasını zorunlu kılıyor.

Avustralya, geçtiğimiz aylarda Google ve Facebook gibi platformların gelir elde ettiği yayın kuruluşlara ödeme yapmasını gerektirecek yeni bir yasa üzerinde düşündüklerini açıklamıştı. Yasa, yürürlüğe girerse bahsi geçen platformlar, elde ettiği gelirlerin bir kısmını içerik sahipleriyle paylaşmak zorunda kalacak.

Teknoloji devi Google, bu yasanın son derece zorlayıcı olduğunu belirterek, yasanın yürürlüğe girmesi durumunda arama motorunun Avustralya’dan çekilmek zorunda kalacağını açıkladı.

"Google'ın Avustralya’dan çekilmekten başka şansı kalmaz"

Google ve Facebook gibi dev platformlar, uzun zamandır sitelerinde yer verdiği yayıncılar ile ilgili problem yaşıyor. Yayıncılar, bu platformların içerikleri sayesinde gelir elde ettiklerini, bu yüzden de ödeme yapılması gerektiğini belirtiyor. Dev platformlar ise yayıncıların Google ve Facebook sayesinde milyonlarca okuyucuya ulaştığını söylüyor. Yani anlayacağınız üzere yayıncı ve platformlar arasında kısır bir döngü söz konusu.

Avustralya, daha önce de belirttiğimiz gibi platformların yayıncılara ödeme yapmasını zorunlu kılacak yeni bir yasa üzerinde çalışıyor. Yasayla ilgili düzenlenen bir duruşmada Google Avustralya Genel Müdürü Mel Silva, şu açıklamalarda bulundu; "Yasa, yürürlüğe girerse Google arama motorunun Avustralya’dan çekilmekten başka şansı kalmaz. Bu sadece bizim için değil, aynı zamanda kullanıcılar, medya kuruluşları ve arama motorunu kullanan küçük işletmeler için de kötü bir sonuç olur.”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Silva’nın bir tehdit olarak algıladığı sözlerine, şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi; "Açık konuşmak gerekirse, Avustralya’nın kurallarına Avustralya karar verir. Kurallar, hükümetimiz ve parlamento tarafından belirlenir ve eğer bunlara uymak isterseniz başımızın üzerinde yeriniz var. Ama tehditlere karşılık vermeyi düşünüyoruz."