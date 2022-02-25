Google, önümüzdeki hafta vizyona girecek olan Batman filminin hayranlarını sevindirecek bir özellik yayınladı. Paylaşılan özellikle birlikte Google Arama Motoru'nu kullanan kullanıcılar, 'yarasa sinyali' ile birlikte kara şövalyeyi ekranlarına çağırabilecek.

4 Mart 2022’de vizyona girecek olan The Batman filminin son zamanların en çok beklenen yapımlarından biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Yönetmen koltuğunda Mat Reeves’in oturduğu, başrollerinde ise Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis gibi isimlerin aldığı film, DC çizgi romanlarına ait ‘Kara Şövalye’ lakaplı Batman karakterinin yepyeni maceralarını bizlerle buluşturacak.

Geçtiğimiz günlerde NBA All Star’da filmden aksiyon dolu yeni bir fragmanın paylaşıldığını sizlere aktarmıştık. Şimdi de dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google, sabırsızlıkla beklenen film öncesinde hayranları sevindirecek bir özellik yayınladı.

Batman, arama ekranınızda beliriyor

Google tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan özellik, hem bilgisayar hem de mobilden yapılan aramalarda kullanılabiliyor. Google Arama’ya belli kelimelerin aranması sonucunda ortaya çıkan özellik, filmlerde ve çizgi romanlarda Batman’i çağırmak için kullanılan ‘yarasa sinyali’nin ekranınızda görülmesine olanak tanıyor. Bu sinyalin ortaya çıkışından sonra ise Batman ekranınızdan uçarak geçiş yapıyor.

Özelliğin nasıl kullanılabileceğinden de bahsedelim. Öncelikle Google Arama’dan, Batman’in gerçek kimliği olan ‘Bruce Wayne’i, ‘yarasa sinyali anlamına gelen ‘Bat-Signal’i veya kara şövalyenin geceleri suçluları kovaladığı şehir olan ‘Gotham City’i aratmanız gerekiyor. Bunun ardından ise ekranın sağ tarafında çıkan bilgilendirme kısmındaki ‘yarasa sinyali’ simgesine tıklamanız gerekiyor. Garip bir şekilde, direkt ‘Batman’ olarak arama yaptığımızda bu özelliğin kullanılamadığını da belirtmeden geçmeyelim.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre bir yıl boyunca sitede kalacak olan bu özellik, Batman’in yapımcısı olan Warner Bros. şirketi sponsorluğunda arama motoruna eklenmedi. Ancak Warner Bros.’un bu özelliğin varlığından haberi olduğu ve ‘destek verdiği’ de Google tarafından yapılan açıklamalarda yer aldı.

Google, daha önce de benzer özellikleri arama motoruna eklemişti

Dev şirket Google, daha önce de birçok kez benzer özelliği arama motoruna eklemişti. 2019 yılında Marvel’ın Avengers: Endgame filmi vizyona girdiğinde; parmaklarını şıklatarak evrenin yarısını toza çeviren Thanos isimli kötü karakterin kullandığı eldivenin yer aldığı bir özellik Google’a eklenmişti. Bu eldivene tıklanıldığında yapılan aramalar tıpkı filmdeki karakterler gibi toz olarak kayboluyordu.

Bunlara ek olarak geçtiğimiz yıllarda efsanevi yapımlar The Wizard of Oz ve Legally Blonde filmlerinin yıldönümlerinde de benzer özellikleri arama motoruna entegre etmişti. Ayrıca geçtiğimiz ay, 99 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Betty White’ın 100. yaş gününe özel bir söz Google’a eklenmişti. Bu söz, White’ın efsane yapım ‘The Golden Girls’te canlandırdığı Rose karakterine atıfta bulunuyordu.