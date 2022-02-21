DC'nin merakla beklenen, Batman'in yeniden yazıldığı yeni filmi The Batman'den sürpriz bir fragman geldi. NBA All-Star etkinliğinde gösterilen 1 dakikalık fragman, bol bol aksiyona yer verdi.

Milyonların takip ettiği en büyük spor etkinliklerinden NBA All-Star hafta sonu, büyük bir sürprize ev sahipliği yaptı. DC’nin Batman’i sil baştan başlatacağı, Robert Pattinson’ın Batman olarak karşımıza çıkacağı The Batman’den yepyeni bir fragman geldi. Fragman, gösterdiği sahneleriyle filme olan heyecanı daha da üst seviyelere çıkarmayı başardı.

The Batman’in yeni fragmanı, yayımlanan ana fragman kadar uzun değildi. Fragmanın gösterimi tamamen bir sürpriz olarak gerçekleşti. All-Star yayını sırasında binanın dışındaki tabelalar Riddler tarafından hacklendi ve ekranlara ‘Unmask the truth (Gerçeği ortaya çıkar)’ yazısı yansıtıldı. Sonrasında fragman yayımlandı.

The Batman fragmanı:

Bir dakika uzunluğundaki fragman, filmde göreceğimiz bazı heyecanlandırıcı aksiyon ve dövüş sahnelerine yer verdi. Batman’in Gotham üzerinde uçtuğu anları da kısa süreliğine gördüğümüz fragman, Batman’in Riddler’ın peşinden gidişine ve Catwoman ile olan ilişkisine odaklandı.

Robert Pattinson (Bruce Wayne), Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Penguin), Jeffrey Wright (Teğmen James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), John Turturro (Carmine Falcone) ve Paul Dano’nun (Edward Nashton/Riddler) oyuncu kadrosunda yer aldığı The Batman, 4 Mart’ta vizyona girecek.