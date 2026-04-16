Yapay Zekâ Artık Koddan İbaret Değil: Google, Bir 'Filozof'u İşe Aldı!

Yapay zekânın mühendislikten ibaret olmadığını doğrudan gösteren bu işe alım sonrası Henry Shevlin, Google DeepMind'da filozof olarak görev yapacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Teknoloji dünyasında alışılmadık bir iş ilanı daha gerçeğe dönüştü. Google DeepMind, “filozof” kıdemine sahip bir uzmanı kadrosuna kattı. Evet, yanlış okumadınız, bildiğimiz anlamda bir filozof.

Bu hamle, yapay zekânın artık yalnızca mühendislik meselesi olmaktan çıktığını ve çok daha derin sorularla yüzleşmeye başladığını gösteriyor.

Yapay zekâ bilinç kazanabilir mi?

Yeni göreve getirilen Henry Shevlin, aslında bir bilişsel bilimci ve yapay zekâ etiği araştırmacısı. Mayıs ayında başlayacağı görevinde oldukça iddialı başlıklar üzerine çalışacak:

  • Makine bilinci
  • İnsan-yapay zekâ ilişkileri
  • Yapay genel zekâya (AGI) ne kadar hazır olduğumuz

Shevlin, bu rolü “kariyeri boyunca düşündüğü sorular üzerinde, artık dünyanın en güçlü yapay zekâ laboratuvarlarından birinde çalışma fırsatı” olarak tanımlıyor.

Akademiden Google'a

Shevlin’in geçmişi de en az yeni görevi kadar dikkat çekici. Daha önce Leverhulme Centre for the Future of Intelligence bünyesinde yardımcı direktör olarak görev yaptı ve University of Cambridge’de yapay zekâ etiği üzerine yüksek lisans programı yürütüyor.

Üstelik bu akademik görevlerini tamamen bırakmıyor. Shevlin her iki pozisyonda da yarı zamanlı olarak devam edecek.

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

