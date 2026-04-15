Google'ın Masaüstü Uygulaması Kullanıma Sunuldu: Gemini, AI Modu ve Dahası Artık Windows'tan Kullanılabiliyor!

Google, uzun süredir test ettiği yeni masaüstü uygulamasını sonunda tüm dünyada kullanıma sundu.
Bu yeni uygulama, özellikle Windows kullanıcılarının günlük alışkanlıklarını değiştirecek gibi görünüyor.
Arama deneyimi artık bir tuş uzağınızda
Yeni uygulamanın en dikkat çekici özelliği, Alt + Space kısayoluyla anında açılan arama kutusu. Bu kutu sayesinde sadece interneti değil; bilgisayarınızdaki dosyaları, Google Drive içeriklerini ve yüklü uygulamaları tek bir yerden arayabiliyorsunuz.
Bu yapı, özellikle Mac kullanıcılarının aşina olduğu Spotlight deneyimini tabiri caizse Windows’a taşıyor.
Hangi yapay zekâ özellikleri var?
Uygulama, klasik arama motorunun ötesine geçerek yapay zekâ destekli özellikler sunuyor. Kullanıcılar artık:
- Görsellerle arama yapmak için Google Lens kullanabiliyor
- Metin veya görselleri anında çevirebiliyor
- Ödevler için destek alabiliyor
- Daha akıllı ve bağlama duyarlı sonuçlar elde edebiliyor
Ayrıca ekranın tamamını ya da belirli bir pencereyi paylaşarak, o içerik hakkında doğrudan soru sormak da mümkün.
Nasıl indirilir?
Uygulama şu an için Windows 10 ve üzeri cihazlar için buradan indirilebiliyor. Daha önce yalnızca test kullanıcılarına açık olan sistem, artık herkese sunulmuş durumda.