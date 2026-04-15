Google Chrome'u Daha Otomatik Hâle Getiren "Skills" Özelliği Tanıtıldı: Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Kullanılır?

Google, yapay zekâyı ürünlerine entegre etme hızını kesmiyor. Şimdi de Google Chrome kullanıcıları için yeni özellik "Skills" tanıtıldı.
Google Chrome'a gelen bu yeni özellik, basit bir klavye kısayoluyla tekrar tekrar çalıştırılabilen yapay zekâ komutları sunuyor.
Google "Skills" nedir?
“Skills” aslında Gemini destekli hazır veya kişiselleştirilebilir komutlar. Kullanıcılar ister kendi komutlarını oluşturabiliyor, ister Google’ın sunduğu 50’den fazla hazır seçenekten faydalanabiliyor.
Bu hazır komutlar oldukça çeşitli. YouTube videolarını özetleme, tariflerde protein oranını artırma önerileri veya iş ilanlarını analiz etme gibi dilediğiniz komutu kullanabiliyorsunuz.
Örneğin bir yemek tarifine bakarken, Gemini tarifi analiz edip protein miktarını hesaplayabiliyor ve tadı bozmadan daha sağlıklı alternatifler önerebiliyor.
Google "Skills" nasıl kullanılır?
Özelliği kullanmak için Chrome’un sağ üst köşesindeki “Ask Gemini” simgesine tıklamak yeterli.
Ardından komut kutusuna “/” yazarak istediğiniz Skill’i seçiyorsunuz. Gerisini yapay zekâ hallediyor.
Eğer tarayıcınızın yapay zekâ özellikleriyle dolup taşmasından hoşlanmıyorsanız, ayarlardan Gemini’ı tamamen kapatmak mümkün. Böylece Chrome, klasik hâline geri dönüyor.