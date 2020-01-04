Google, Bu Senenin İlk Yarısında Pixel 4a XL'ı Çıkarmayacak

Şu an Pixel 4a üzerinde çalışan arama devi Google’ın, bu senenin ilk yarısında Pixel 4a XL modelini çıkarmayacağına dair bazı bilgiler ortaya çıktı. Şirketin, bu cihazını senenin ikinci yarısında çıkarıp çıkarmayacağı ise henüz belli değil.

Sektör içerisindeki kaynaklardan gelen bilgilere göre Google, şu an Pixel 4a cihazı üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Google, sadece Pixel 4a’yı piyasaya sürecek ve 2020’nin ilk yarısında Pixel 4a XL yayınlanmayacak.

Geçtiğimiz senenin aralık ayında 91mobiles ve OnLeaks, Google Pixel 4a’nın renderlarını ortaya çıkarmıştı. Telefonda “punch-hole” ekran, tek arka kamera ve 3,5 mm jak girişi görülüyordu. Ancak bu bilgiler Dave Lee adındaki bir YouTuber tarafından ortaya çıkarılmıştı ve kendisinin sektör içerisinde bu tarz bilgiler ortaya çıkaran birisi olmaması sebebiyle bu bilgilere biraz daha mesafeli yaklaşmakta fayda var.

Google Pixel 4a

Satış rakamlarına göre Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL’tan daha başarılı oldu ve daha yüksek satış rakamları elde etmişti. Tekrardan Pixel 4a’ya dönecek olursak, cihazın 5,7 inç ya da 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacağına dair bilgiler bulunuyor. Bunun haricinde cihazın sol üst köşesinde ön kamera için bir çentik olacağı söyleniyor. Cihazın boyutu ise 144,2 x 69,5 x 8,2 mm olacak.

Google, üst segment modellerinde parmak izi sensörünü yüz kilidiyle değiştirse de bu sistemi orta seviye cihazlarında kullanmıyor. Dolayısıyla bu cihazın da arka tarafında bir parmak izi okuyucu sensör olması bekleniyor. Cihazın kamera tasarımı Pixel 4’e benzese de Pixel 4a, tek kamerayla birlikte gelecek. Cihazın ön tarafında da tek bir kamera bulunacak.