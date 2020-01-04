Samsung, Güncelleme Hızı Konusunda Google'ı Geride Bıraktı

Akıllı telefon üreticilerinin cihazlarına göndereceği yazılım güncellemeleri, hem cihazlar için hem de kullanıcılar için oldukça kritik bir öneme sahip. Android cihazların güncellemeleri konusunda Google öne çıksa da Samsung, Google’dan bu bayrağı alacakmış gibi gözüküyor.

Artık neredeyse herkes tarafından kullanılan akıllı telefonların, hem daha fazla işlev kazanması hem de kullanıcılarının güvenliğini sağlaması için çeşitli güncellemeler alması kaçınılmaz. Bazı şirketler, güncelleme konusunda sınıfta kalırken üreticiler ise kullanıcılarının takdirini kazanmayı başarıyor.

Google da Pixel cihazlarına gönderdiği güncellemelerle, kullanıcılarını tatmin etmeyi başarabilen şirketlerden bir tanesi. Hem yazılım hem de donanım tarafını kontrol edebilen Google, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca güncellemeler konusunda oldukça istikrarlıydı. Ancak 2019’daki geciken güvenlik güncellemelerinden fırsat bulan Samsung, bu konuda öne geçmeyi başardı.

Samsung, Google’ı solladı

Samsung’un son dönemde çıkan amiral gemisi akıllı telefonlarından çoğu, Android 10 güncellemesini aldı. Ayrıca Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ da Almanya’da ocak güvenlik yamasını almaya başladı. Henüz sadece bir ülkede yayınlanmış olsa da Samsung, bu hamlesiyle Google’ın Pixel cihazlarını geride bırakmayı başardı.

Bu güncellemelerin, diğer ülkelerdeki cihazlar için de yakın bir süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Samsung, bu güncellemelerin hepsinde Google’ı alt etmeyi başaramasa da kendisi için oldukça önemli bir dönüm noktası olduğunu söylemek gerekiyor. Samsung’un güncelleme konusunda en iyi olduğunu söylemek henüz mümkün olmasa da eskiye nazaran daha iyi bir performans sergilediğini de belirtmek gerekiyor.

Peki, siz şirketlerin güncelleme performansları konusunda neler düşünüyorsunuz? Sizce Android cihazlar güncelleme konusunda öne çıkan akıllı telefon üreticisi hangisi? Fikirlerinizi ve adaylarınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.