Google CEO'su Sundar Pichai, yaptığı bir açıklamada en büyük rakiplerinden Microsoft'u hedef aldı. Pichai, şirketin kendi modellerini değil de OpenAI'ınkileri kullanmasını eleştirdi.

Yapay zekâ yarışının en önde isimlerinden olan Google, dün akşam Gemini 2.0 ismini verdiği yeni modelini tanıtmıştı. Bu model, şirketin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en gelişmiş ve en yetenekli model olarak nitelendirilmişti. Tabii ki bu sırada şirketin yöneticilerinden de açıklamalar geldi.

Google CEO’su Sundar Pichai, verdiği demeçte yapay zekâ ve bu alandaki rakipleri hakkında konuştu. 52 yaşındaki iş insanı en yakın rakibi Microsoft için de sert sözler kullandı.

“Onlar gibi başkalarının modellerini kullanmıyoruz”

Google’ın yapay zekâ konusunda OpenAI, Microsoft, Anthropic gibi şirketlerle rakip olduğunu bili. İşte bu konuda konuşan Pichai, direkt olarak Microsoft’u hedef alan cümleler kurdu. Pichai, şirketin kendi modellerini kullanmamasını eleştirdi:

“Microsoft’un kendi modelleriyle bizim modellerimizi karşılaştırmayı her gün, her zaman isterim. Onlar başkalarının modellerini kullanıyorlar.”

Pichai’nin âdeta laf sokar gibi yaptığı bu açıklama, Microsoft ve OpenAI iş birliğine yönelik. Microsoft, OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yapmıştı. Bu nedenle de Copilot gibi araçlarında kendi modellerini değil, OpenAI’ın GPT modellerini kullanıyordu. Pichai de bu durumu eleştirerek bir nevi Microsoft’u pek rakip olarak düşünmediklerinin sinyallerini verdi.

Google CEO’su bunun dışında yapay zekâyla ilgili genel açıklamalarda da bulundu. Küçük engeller ve yavaşlamalar olsa da yapay zekânın gelişiminin durma noktasına gelmeyeceğini düşündüğünün altını çizdi.