Google, şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini 2.0'ı resmen tanıttı. Peki büyük yenilikler getiren bu modelin nasıl özellikleri var?

Yapay zekâ yarışında en önde olan şirketlerden olan Google, dün çok önemli bir duyuru yaptı. Şirket büyük dil modeli Gemini’ın yeni versiyonu Gemini 2.0’ı resmen tanıttı. Model, 10 ay önce çıkan Gemini 1,5’in yeni versiyonu olarak OpenAI’ın o1 gibi modellerine rakip olarak geliyor.

Gemini 2.0, Google’ın şimdiye kadarki en gelişmiş ve en yetenekli modeli olarak tanımlanmış. Şirketin bu modelde farklı bir yaklaşım sergileyeceğini belirtelim. En başta sadece daha küçük versiyon olan Gemini 2.0 Flash gelecek. 2.0 Pro’yla başlamıyor yani.

Yerleşik olarak metin, ses ve görsel desteğiyle geliyor

Hem daha ucuz hem de daha hızlı olan Gemini 2.0’ın ilk olarak öne çıkan özelliği artık yerleşik olarak görsel, ses ve metin desteğine sahip olması. Yan artık bu üç türden içeriği üretebiliyor. Gemini 1.5 Flash’te sadece metin desteği mevcuttu. Ayrıca 2.0’ın üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetleri de kullanabildiği belirtlimiş.

Ses üretimi en öne çıkan özelliklerinden. ChatGPT’nin gelişmiş ses moduna benzediğini söyleyebiliriz. Modeli hızlı veya yavaş konuşturabileceksiniz, farklı aksanlarda konuşmasını sağlayabileceksiniz.

Tabii ki performans konusunda da önemli iyileştirmeler var. Şirketin aktardığına Gemini 2.0 Flash, Gemini 1,5 Pro’dan bazı konularda 2 kata kadar çıkan oranda daha hızlı. Örneğin ileri seviye matematik testlerinde başarı puanının %63 olduğunu görüyoruz. Önceki model ise burada %47’lik başarı sağlıyor. Kodlamada %92, genel yeteneklerde %76, mantık yürütmede %62,1 gibi puanlar almış. Hepsinde 1,5’in önünde.

Yapay zekâyla aramayı bir üst seviyeye çıkaracak

Tabii ki Google’ın ana amacı, Gemini 2.0’ı hizmetlerine entegre etmek. Bunların başında da yapay zekâ destekli arama AI Overviews geliyor. Şirket, yeni modelin çok daha karmaşık soruları yanıtlayabileceğini ve bunun da arama deneyimini bir üst seviyeye çıkaracağını belirtmiş. Kodlama problemler, matematikte zorlanılan kısımlar ve çok daha fazlasında yardımcı olabilecek.

Gemini 2.0 Flash, bugün itibarıyla ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. Ancak sadece Gemini’in web sitesinden kullanılabiliyor. Tabii ki hâlâ deneysel olduğunu ve bu yüzden bazı hatalar ile karşılaşılabileceğini belirtmek gerek. Ayrıca şirketin modeli geliştiricilere de sunmaya başladığını ekleyelim.

"Yapay zekâ ajan"larını gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşıyoruz

Yapay zekânın bir sonraki devrimi, “yapay zekâ ajanları” olarak görülüyor. Asistan olarak da adlandırabileceğimiz bu araçlar; mantık yürütebiliyorlar, insanlara minimum bağlılıkla görevleri yerine getirebiliyorlar ve karar alabiliyorlar. Yani basitçe sizin işlerinizi sizin yerinize yapabiliyorlar. Birçok şirket de bu tarz araçları üretmek için hamleler yapıyor.

Google da onlardan biri. Şirket, Gemini 2.0 ile bu alanda önemli bir atıldığını söylüyor. Örneğin şirketin aylar önce gösterdiği Project Astra, bu modelden güç alıyormuş. Astra, nesneleri tanımlayabilen, size yön gösteren ve eşyalarınızı nerede bıraktığını bile söyleyen görsel bir sistemdi.

Şirket ayrıca Project Mariner isimli yeni bir yapay zekâ ajanı da duyurdu. Bu araç, bir Chrome uzantısı. Yaptığı şey ise tarayıcıyı sizin yerinize kullanmak. Kontrolü sizden alıyor, imleci ekranda hareket ettirebiliyor, tuşlara basıyor, formları dolduruyor. Yani Chrome’da her şeyi sizin yerinize kullanabiliyor. Bu araç, şimdilik sınırlı sayıda kişide test ediliyor. Çıkış tarihiyle ilgili bilgi yok.