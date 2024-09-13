Google, Android tabletler için masaüstü benzeri pencere yönetimi özelliğini test ediyor. Bu özellik ile uygulamaları serbestçe boyutlandırılabilecek.

Google, Android tabletlerde kullanımı daha verimli hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Google ekran üzerindeki uygulamaları serbestçe boyutlandırmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyacak “masaüstü pencereleme” özelliğini test ediyor. Şu anda geliştirici önizlemesi olarak sunulan bu özellik, destekleyen uygulamalarda birden fazla pencere açabilme seçeneği sunacak.

Mevcut durumda, Android tabletlerde uygulamalar genellikle tam ekran açılıyor. Ancak yeni özellik aktif olduğunda, her uygulama bağımsız bir pencere içinde görünecek ve bu pencereleri yeniden boyutlandırma, taşıma veya kapatma imkanı sağlanacak. Ayrıca, ekranın alt kısmında çalışan uygulamaları gösteren bir görev çubuğu da bulunacak.

Pixel Tabletler için yeni masaüstü pencereleme özelliği beta sürümde

Bu özellik iPad’in Stage Manager özelliğine benzer bir deneyim sunarken, Samsung’un Galaxy cihazlarındaki DeX deneyimine de benzer bir masaüstü benzeri pencere yönetimini Android’e getiriyor.

Google, portre moduna kilitlenmiş uygulamaların da yeniden boyutlandırılabileceğini ancak bazı uygulamaların optimize edilmediği durumlarda görsel uyumsuzluklar yaşanabileceğini belirtiyor. Şirket, bu durumu düzeltmek için gelecekteki güncellemelerde kullanıcı arayüzlerini ölçeklendirerek uyumlu hale getirmeyi planlıyor. Şu anda Pixel Tabletler için Android 15 QPR1 Beta 2 sürümünde erişilebilen bu özelliğin geniş kitlelere ne zaman sunulacağı ve diğer cihazlarla uyumluluğu ise belirsizliğini koruyor.