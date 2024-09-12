Google'ın NotebookLM uygulaması, belgeleri sesli olarak özetleyen yeni "Audio Overview" özelliği ile karmaşık konuları anlaşılır kılacak.

Google, yapay zekâ destekli not alma uygulaması NotebookLM'ye yeni bir özellik ekledi. "Audio Overview" adı verilen bu yenilik, kullanıcıların yükledikleri belgeleri dinleyerek özetlemelerine imkan tanıyor. Bu özellikle birlikte ders notları veya hukuki metinler gibi karmaşık belgelerin anlaşılması daha da kolaylaşacak.

NotebookLM'nin yeni özelliği, yapay zekâ tarafından oluşturulan sanal anlatıcıların, belgelerinizdeki bilgileri sesli olarak özetlemesini sağlıyor. Anlatıcılar, kaynak materyallerden bilgileri ve ilgi çekici konuları paylaşırken, karmaşık kavramları açıklamak için metaforlar kullanabiliyor. Bu özellik kullanıcıların notlarını daha verimli bir şekilde gözden geçirmelerine yardımcı olacak.

Audio Overview ile belgeler sesli özetlenebilecek

Audio Overview (Sesli Genel Bakış) özelliği, iki yapay zekâ sunucusunun canlı bir tartışma yapmasını sağlayarak, eklediğiniz kaynakları özetleyip konular arasında bağlantılar kurarak bilgileri daha anlaşılır hale getiriyor. Kullanıcılar, not defterlerini açıp rehbere girdiklerinde, "Oluştur" düğmesine tıklayarak bu sesli özetleri oluşturabiliyorlar. Oluşturulan sesli özetler indirilebilir ve başka yerlerde dinlenebilir, bu da özellikle çalışma rehberi olarak kullanılmasını ideal hale getiriyor.

Özellik şu an için sadece İngilizce dilinde destekleniyor ve hala beta aşamasında. Daha büyük not defterleri için özet oluşturma işlemi birkaç dakika sürebilir. Google, gelecekte bu özelliği daha da geliştirmeyi ve kullanıcıların bu tartışmalara katılmalarını ve yönlendirmelerini mümkün kılacak güncellemeler yapmayı planlıyor. Haziran ayında yapılan büyük bir güncelleme ile duyurulan bu özellik, NotebookLM'nin kullanımını daha da genişletti. Uygulama şu anda 200'den fazla ülkede ve 108'den fazla dilde kullanılabiliyor.

Google'ın yapay zekâ not alma uygulaması NotebookLM'nin bu yeni özelliği, kullanıcıların belgeler arasında yeni bağlantılar kurmalarına ve farklı konular hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacak.