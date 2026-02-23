Chrome'un Yapay Zekâ Entegrasyonu Derinleşiyor: En Çok Kullanılan Araçlara Tek Tuşla Ulaşacağız!

Google, Chrome kullanıcılarının yapay zekâ araçlarına erişmesini kolaylaştıracak yeni bir özellik yayımladı. Chrome'un son güncellemesi ile kullanıma sunulan özellik, yapay zekâ araçlarını adres çubuğuna ekleyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome'a önemli bir özellik ekledi. Son güncelleme ile dağıtımına başlanan yeni özellik, kullanıcıları yapay zekâ kullanımına biraz daha yakınlaştıracak.

Google Chrome'un adres çubuğu, bir süredir yapay zekâ modunu da destekliyor. Çok yakında Türkiye'ye de ulaşacak özellik, normal bir arama yaptığınız zaman AI Modu'nu aktif hâle getiriyor. İşte yeni güncelleme, bunun kapsamını genişletiyor. Kullanıcılar, adres çubuğuna eklenecek + şeklindeki yeni bir buton ile daha kapsamlı yapay zekâ araçlarına ulaşabilecekler.

Google Chrome'un yeni adres çubuğu işte böyle görünecek:

Güncelleme sonrası Google Chrome'u açan kullanıcılar;

En son sekmeler

Görüntü ekle

Belge ekle

Görüntü oluştur

Deep Search

Gemini 3 model seçimi

seçenekleriyle karşılaşacaklar. Bu özellik sayesinde kullanıcıların yapay zekâ araçlarına erişimi biraz daha kolaylaşmış olacak.

Bu arada; söz konusu özelliğin isteğe bağlı olarak kullanılabileceğini belirtelim. İstemeyen kullanıcılar, özelliği pasif duruma çekecekler. Türkiye'deki kullanıcılar, AI Modu'nun erişime açılması ile bu özelliği kullanabilecekler.