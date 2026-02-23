Tümü Webekno
Chrome'un Yapay Zekâ Entegrasyonu Derinleşiyor: En Çok Kullanılan Araçlara Tek Tuşla Ulaşacağız!

Google, Chrome kullanıcılarının yapay zekâ araçlarına erişmesini kolaylaştıracak yeni bir özellik yayımladı. Chrome'un son güncellemesi ile kullanıma sunulan özellik, yapay zekâ araçlarını adres çubuğuna ekleyecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome'a önemli bir özellik ekledi. Son güncelleme ile dağıtımına başlanan yeni özellik, kullanıcıları yapay zekâ kullanımına biraz daha yakınlaştıracak.

Google Chrome'un adres çubuğu, bir süredir yapay zekâ modunu da destekliyor. Çok yakında Türkiye'ye de ulaşacak özellik, normal bir arama yaptığınız zaman AI Modu'nu aktif hâle getiriyor. İşte yeni güncelleme, bunun kapsamını genişletiyor. Kullanıcılar, adres çubuğuna eklenecek + şeklindeki yeni bir buton ile daha kapsamlı yapay zekâ araçlarına ulaşabilecekler.

Google Chrome'un yeni adres çubuğu işte böyle görünecek:

Güncelleme sonrası Google Chrome'u açan kullanıcılar;

  • En son sekmeler
  • Görüntü ekle
  • Belge ekle
  • Görüntü oluştur
  • Deep Search
  • Gemini 3 model seçimi

seçenekleriyle karşılaşacaklar. Bu özellik sayesinde kullanıcıların yapay zekâ araçlarına erişimi biraz daha kolaylaşmış olacak.

İnternet Kullanımımız Tamamen Değişecek: Google'ın AI Modu ve AI Bakışı Özellikleri Türkiye'de! İnternet Kullanımımız Tamamen Değişecek: Google'ın AI Modu ve AI Bakışı Özellikleri Türkiye'de!

Bu arada; söz konusu özelliğin isteğe bağlı olarak kullanılabileceğini belirtelim. İstemeyen kullanıcılar, özelliği pasif duruma çekecekler. Türkiye'deki kullanıcılar, AI Modu'nun erişime açılması ile bu özelliği kullanabilecekler.

