Google Chrome'un Android sürümü için geliştirilen yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu yeni özellik, kullanıcıların daha akıcı bir Chrome deneyimi yaşamalarını sağlayacak. Özelliğin ne zaman yayımlanacağı şimdilik belirsiz.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, Chrome'un Android sürümü için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Google'ın iOS'tan esinlenerek oluşturduğu bu yeni özellik, Android cihazlarında Chrome kullananlara daha iyi ve akıcı bir deneyim sunacak.

Android için yayımlanan en son Chrome Canary sürümünde ortaya çıkan özellik, kullanıcılar için yeni bir hareket sağlayacak. Ekranı sola çeken kullanıcı bir önceki sayfaya, sağa çeken kullanıcı ise bir sonraki sayfaya geçiş yapacak. Kullanıcıların ziyaret ettikleri sayfaların ekran görüntüsünü alan özellik, sayfa değişimlerinin anında yapılmasını sağlayacak.

Google Chrome'un Android sürümündeki özellik böyle görünecek:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere yeni özellik, kullanıcıların tıpkı iOS ekosisteminde olduğu gibi oldukça akıcı bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

Bu arada; Chrome'un yeni özelliğinin tüm kullanıcılar için aktif edilmediğini de söyleyelim. Bu da özelliğin sınırlı kullanıcı kitlesiyle test edildiği anlamına geliyor. Öte yandan; Google'dan da konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Özelliğin ne zaman kararlı sürüme ulaşacağı şimdilik belli değil.