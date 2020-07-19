Son dönemlerde sık sık güvenlik açıkları haber olurken Google Chrome yeni bir güvenlik önlemi hazırladığını açıkladı. Böylece güven vermeyen kaynaklardaki formları doldurmanın ve veri hırsızlığının önüne geçilecek.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da yaşanan ciddi bir güvenlik sorunu, gözleri bir kez daha çevrimiçi güvenliğe çevirdi. Dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcısı olan Google Chrome da bu noktada yeni bir özellik geliştirdiğini açıkladı.

Bu yeni özellik sayesinde internette gezinirken, işaretlenen sitelerde bilgilerin formlara otomatik olarak doldurulması engellenebilecek. Örneğin bir siteye girdiğinizde bu siteye güvenilmiyorsa verileriniz otomatik olarak formlara yerleştirilmeyecek.

Google uyarı verecek

Güvenli olmayan, işaretlenmiş sayfalardan birine kişisel bilgilerinizi yine de girmeye karar verdiğinizde bu defa Google sizi bir metin mesajıyla uyaracak. Bu uyarıda “Bu formdaki veriler güvenli olmayan bir bağlantıyla gönderiliyor. Bu form güvenli olmayan bağlantı üzerinden iletilecek, bu da verilerinizin (örneğin şifreleriniz, mesajlarınız ya da kredi kartı bilgileriniz) bu siteye gönderilmeleri halinde açığa çıkmasına neden olabilir.” ifadesi yer alacak.

Kullanıcılar isterlerse Google’ın önerisini yok sayıp yine de formu gönderebilecekler. Geliştiriciler ise kendi sitelerinin işaretlenip işaretlenmediğini en son Chrome Canary tarayıcıda chrome://flags sekmesinden kontrol edebilecekler.

#Disable Autofill olarak adlandırılan yeni uyarı sistemi muhtemelen gelecekte farklı tarayıcılarda da bulunacak. Geliştiricilere yönelik kontrol özelliklerinin de Chrome tarayıcıların yeni güncellemelerinde kendine yer bulması mümkün.

Güvenlik önlemleri gittikçe artıyor

İnternet var olmaya devam ettiği sürece hem iyi niyetli hem de kötü niyetli pek çok insan barındıracak. Birileri güvenlik açıklarını bulmaya ve kullanmaya çalışırken birileri de bu sorunları çözmeye çalışacak. Haliyle son dönemde yaşananlar da aslında bu doğal döngünün bir parçası olarak göze çarpıyor.

Çeşitli farklı veri çalma yöntemleri olsa da phishing adı verilen ve genel olarak bir kişiyi, legal bir siteye güvenli veri giriyormuş hissine sürükleyen yöntem en sık kullanılan yol olarak göze çarpıyor. En sık karşılaşılan şifre çalma yöntemlerini ve alınabilecek önlemleri bu yazımızda detaylı şekilde bulabilirsiniz.