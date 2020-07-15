NSS Labs tarafından gerçekleştirilen bir güvenlik testi, Microsoft'un çiçeği burnunda tarayıcısı Edge'in Chrome ve Firefox'un önünde olduğunu ortaya çıkardı. Microsoft, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlar konusunda neredeyse yüzde 100 koruma sağlıyor.

Google, mobil ve masaüstü tarayıcı pazarındaki üstünlüğü ile uzun yıllardır bu alanda hatırı sayılır bir rekabet oluşmasını engelliyordu. Ancak bu yılın başlarında yayınlanan Chromium tabanlı yeni Microsoft Edge, henüz Chrome’un yanında çok küçük bir pazar payına sahip olmasına rağmen en büyük rakibini günden güne daha fazla tehdit ediyor.

NSS Labs tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, Edge’in yalnızca kullanıcı deneyimi konusunda değil, güvenlik noktasında da Chrome’a ciddi bir rakip olduğunu göster önüne seriyor. Zira kimlik avi ve kötü amaçlı yazılım koruması için yapılan testlerde yeni Edge, dünyanın en popüler internet tarayıcısını geride bırakmayı başardı.

Kimlik avına karşı Microsoft Defender SmartScreen kullanan yeni Edge, kimlik avı bağlantılarının yüzde 95,5’ini engelleyerek en başarılı tarayıcı oldu. Google Safe Browsing API kullanan Chrome ve Firefox ise bağlantıları sırasıyla yüzde 86,9 ve yüzde 85,9 engelleyerek ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. Üçüncü parti araçlardan oluşan bir kombinasyon kullanan Opera ise yüzde 79,2 ile dördüncü sırada yer aldı.

Aynı test sırasında tarayıcıların kötü amaçlı yazılımlara karşı sunduğu güvenlik de ölçüldü. Kötü amaçlı yazılımların yüzde 98,5’ini engellemeyi başaran Chromium tabanlı Edge, bu testte de ilk sırada yer aldı. Firefox, yüzde 86.1 ile ikinci sırada yer alırken Chrome, çok küçük bir farkla, yüzde 86.0 engelleme başarısıyla üçüncü sırada yer aldı. Microsoft, Edge'in resmi Twitter hesabından NSS Labs'ın araştırmasını paylaşarak sonuçtan memnuniyetini duyurdu.