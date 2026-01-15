Google Chrome'u Hemen Güncelleyin! 10 Güvenlik Açığı Tespit Edildi, Güncelleme Yayımlandı

Google Chrome'da 3'ü yüksek riskli 10 güvenlik açığı keşfedildi. Google, bunun ardından açıkları düzelten bir güncelleme yayımladı.

Siber saldırılar günümüzün en büyük problemlerinden biri desek yanlış olmaz. Bu yüzden de şirketlerin kullanıcılara sundukları hizmetlerde saldırılara davet çıkaracak güvenlik açıkları olmaması kritik önem taşıyor. Şimdi gelen bilgiler ise dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome’da böyle bir durum yaşandığını gösteriyor.

PCWorld tarafından aktarılan bilgilere göre Google Chrome 3’ü acil müdahale gerektiren ve “yüksek risk” kategorisine sokulabilecek toplamda 10 güvenlik açığı tespit edildi. Bunun ardından da hemen şirkettten güncelleme geldi.

10 güvenlik açığı gelen güncelleme ile düzeltildi

Google, açıkların tespit edilmesinin ardından bir güncelleme yayımlayarak Windows ve macOS için Chrome 144.0.7559.59/60 ve Linux için 144.0.7559.59 sürümleriyle güvenlik açıklarını düzeltmeyi başardı. Android ve iOS dahil tüm platformlardaki Chrome’larda açıkların keşfedildiği ve sorunların çözüldüğü ifade edildi.

Google, yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin kullanıcıları içini rahatlatan ifadelere de yer verdi. Öyle ki şirket, açıklardan hiçbirinin şu ana kadar hiçbirinin saldırı amaçlı kullanılmadığını ifade etti.

Chrome sürümleriyle ilgili yayımlanan blog yazısında güvenlik açıklarınının tamamının harici araştırmacılar tarafından bildirildiği ifade edilmiş. 3’ü yüksek risk, 4’ü orta risk ve kalanı da düşük riskli olarak sınıflandırılmış.