Eğer ki bir Google Chrome kullanıcısıysanız ve yeni gelen özellikleri ilk elden test etmek istiyorsanız Chrome Lab özelliği tam sizin istediğiniz şey olabilir. Ancak bunun için Chrome Canary sürümünü kullanmanız gerekiyor. Peki, Chrome Canary'de bu özellik nasıl aktifleştirilir?

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı olan Google Chrome, sürekli olarak güncellenmeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu tarayıcıdaki "chrome://flags/" ekranı sayesinde Google Chrome'un ince ayarlarına göz atabiliyor ve gizli özellikleri keşfedebiliyorsunuz.

Ancak flag penceresinde hangi özelliklerin yeni olduğunu belirten herhangi bir ibare bulunmuyor. Ancak Chrome Canary kullanıyorsanız, flag penceresindeki bir özellik sayesinde Chrome Labs özelliği açılabiliyor ki bu da Google test ettiği özelliklerin görülebilmesini sağlıyor.

Chrome'un yeni özelliklerini bulmayı sağlayan özellik

İlk olarak Chrome Labs özelliğini aktifleştirmek için Chrome Canary sürümünü kullanmanız gerekiyor ki Canary'nin kararlı bir Chrome sürümü olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Chorme Canary'den stabil bir performans her zaman sağlanamayabilir.

Life Hacker'dan David Murphy'ye göre Chrome Labs, Canary'deki tüm potansiyel özellikleri göstermiyor ve yine Chrome Labs gibi çalışan farklı özellikler de bulunuyor. Eğer ki Canary sürümünü indirirseniz flag penceresini biraz kurcalayarak diğer özellikleri de keşfedebilirsiniz.

Chrome Canary'yi indirdiyseniz arama çubuğuna "chrome://flags/" yazın ve sayfaya gidin. Daha sonra karşınıza çıkan sayfada yer alan arama kısmına Chrome Labs yazın ve aratın, karşınıza çıkan sonuçlardan Chrome Labs'i etkinleştirin.

Etkinleştirdikten sonra tarayıcınızın sağ üst köşesindeki araç çubuğunda yeni bir ikon belirecek. Bu ikona tıkladığınızda bir menü açılacak ve bu menüde test edebileceğini özellikler yer alacak. Açılan menüde yer alan özelliklerin "default" (varsayılan) olarak görünmesi her zaman özelliklerin kullanıma kapalı olduğu anlamına gelmeyebilir. Hâlihazırda Canary'de kullanıma sunulmuş bir özellik de bu menüde yer alabilir ve varsayılan olarak görülebilir.