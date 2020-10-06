Google, bugün paylaştığı blog yazısında Chrome 86 sürümüyle birlikte gelecek yenilikler hakkında bilgiler sundu. Bu özelliklerden birisi kullanıcıların artık ele geçirilmiş şifreleri hakkında bilgilendirileceğiydi.

Statista'nın verilerine göre günümüzde dünyada 3,5 milyar kişi akıllı telefon kullanıyor. Tabii bu kadar büyük bir sayıda kullanıcı olunca insanların en iyi şekilde güvenliğini sağlamak ve onları tehditlerden korumak da kullanıcılarla aynı oranda şirketlere düşüyor. Zira internet, pek çok kişi tarafından kötüye kullanılan bir araç olabiliyor.

İşte bu tehdidi azaltmak ve bu konuda kullanıcılarına yardımcı olmak isteyen Google, bugün yeni bir duyuru paylaştı. Şirket, internet tarayıcısı Google Chrome'un iOS ve Android sürümlerinde yeni bir özelliği kullanıma sokacağını açıkladı. Bu özellik sayesinde şifreleri ele geçirilmiş olabilecek kullanıcılar artık Google tarafından uyarılacaklar.

Ele geçirilmiş olabilecek şifreler için uyarı gösterilecek:

Google'ın paylaşımına göre Google Chrome internet tarayıcısı, Chrome 86 sürümüyle birlikte tarayıcıya kaydedilen şifreler ele geçirildiği takdirde kullanıcılarına bir uyarı gönderecek. Bu uyarıyı alan kullanıcı internet tarayıcısına kaydettiği herhangi bir şifreyi uyarıda sunulan bağlantıya tıklayarak kolayca değiştirebilecek ve riskin önüne geçebilecek.

Bunun yanı sıra Google, Chrome 86 ile birlikte kullanıcılara sunulacak diğer güvenlik özelliklerini de paylaştı. Buna göre iOS için geliştirilen Google Chrome, otomatik doldurulan şifrelerden önce artık biyometrik doğrulamaya başvuracak. Kullanıcılar, Face ID, Touch ID ya da telefon şifrelerini girerek otomatik doldurma özelliğinden faydalanacak.

Gelecek bir diğer özellik de masaüstü ve Android kullanıcıları için olacak. Kullanıcılar, HTTPS sayfalarına yerleştirilmiş güvenli olmayan formları doldururken artık uyarılacaklar. Ayrıca Chrome 86 ile birlikte güvenli sayfalar tarafından başlatılan indirmeler ya engellenecek ya da kullanıcılara bildirilecek.