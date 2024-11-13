Google, Chrome'un iOS sürümü için hazırladığı yepyeni özelliklerini duyurdu. Kullanıcı deneyimi, yeni özelliklerle ciddi anlamda iyileştirilecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Chrome'un iOS sürümü için bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, iPhone sahiplerinin Google Chrome deneyimlerini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor.

Google'ın yaptığı resmî açıklamaya baktığımızda Google Lens deneyiminin tamamen değişeceğini görüyoruz. Artık Google Chrome'un iOS sürümünde arama yapmak isteyen kullanıcı, aynı anda hem görüntü hem metin araması yapabilecek. Böylelikle daha ilgili sonuçlara ulaşılmış olacak.

Google Chrome'un yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki GIF'te de görebileceğiniz üzere bir nesnenin görüntüsünü aramak isteyip bir metin eklediğinizde, o nesne ile metnin birleşimini ortaya koyan sonuçlara ulaşacaksınız.

Google Chrome'un iOS sürümüne gelen bir diğer yenilik ise telefona kaydedilen görüntülerle ilgili. Chrome artık söz konusu görüntüyü sadece cihazın kendisine kaydetmeyecek. İsterseniz Google Drive veya Google Fotoğraflar uygulamalarını da kullanabileceksiniz. Böylelikle Google Chrome aracılığıyla indirdiğiniz görüntüler, iPhone'unuzda gereksiz yer kaplamamış olacak.

Google'ın Chrome için hazırladığı bir diğer yeni özellik de Haritalar ile ilgili. Henüz test aşamasında olduğu açıklanan yeni özellik, Chrome ile Haritalar arasında daha iyi bir entegrasyon kuracak. Google Chrome'da altı çizili adresin üzerine dokunan kullanıcı, Google Haritalar açılabilir sayfasını görecek.