Google, 2024'te en çok aranan ürünleri açıkladı

Google, internet kullanıcılarının 2024'te en çok aradıkları ürünlerin listesini çıkardı. "Holiday 100" isimli listede, hemen her kategoride ürünler yer alıyor.

2024 yılının sonuna yaklaşmamızla internet dünyasında yılın trendleri açıklanmaya başladı. Bu bağlamda; Google'dan da beklediğimiz hamle geldi. Şirket, 2024'te en çok aranan ürünlerin bir listesini yayımladı.

Google'ın yayımladığı "Holiday 100" isimli listesi, sadece bireysel kullanıcıların trendleri takip etmesi açısından önemli değil. Eğer e-ticaret ile uğraşıyorsanız bu listeye mutlaka göz atmanız gerekiyor. Çünkü Google, Holiday 100 listesinde ürünlerle ilgili detaylı bilgiler de veriyor.

Her kategoride ürün bulmak mümkün

Google'ın Holiday 100 listesinde hemen her kategoride ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Mesela elektronik kategorisine girdiğimiz zaman Google Piksel Buds Pro 2, plak çalar ve Dyson Airwrap Complete gibi ürünler görüyoruz. Kablosuz şarj istasyonları ve taşınabilir hoparlörler de yılın en çok aranan elektronik ürünleri arasında yer alıyorlar.

Bu arada; Holiday 100'ün oldukça iyi bir deneyim sunduğunu söyleyelim. Çünkü listede yer alan ürünlerden birine tıkladığınızda o ürünün Google Arama sonuçlarını görüyorsunuz. Hâl böyle olunca ilgilendiğiniz bir ürünü doğrudan satın alma imkânı yakalamış olacaksınız. Tabii bunun için ürünün Türkiye'de satılması gerektiğini belirtelim.

Google'ın Holiday 100 listesine buradan ulaşılabilir.