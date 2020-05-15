Google, Chrome için geliştirdiği yeni reklam engelleme özelliğini ağustos ayında yayınlamayı planlıyor. Chrome, fazlasıyla kaynak tüketen reklamları engellerken aynı zamanda pil tasarrufu da gerçekleştirmiş olacak.

Google, ağustos ayında yayınlayacağı yeni bir güncelleme ile Chrome'un çok fazla kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engellemesini sağlayacak. Kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen reklam engelleme özelliği, yalnızca internet sitelerindeki abartı reklamları engellemekle kalmayacak, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için daha uzun bir pil ömrü de sağlayacak.

Google, pil ve ağ verileri gibi kaynakları orantısız şekilde kullanan bir reklam kategorisi belirlediğini açıkladı. Bu reklamlar, kullanıcının bilgisi olmadan madencilik gibi arka plan görevleri gerçekleştirebiliyor. Arama devi, reklam engelleme özelliğiyle bu tarz istismarların önüne geçmeyi planlıyor.

Chrome, akıllı telefonların kaynaklarını fazla kullanan reklamları otomatik olarak kapatacak

Google Chrome ürün yöneticisi Marshall Vale, blog yazısında yaptığı açıklamada, "Chrome, kullanıcılarımızın pil ve veri planlarını korumak, onlara web'de iyi bir deneyim sunmak için reklamların kullanabileceği kaynakları sınırlayacak. Ayrıca bir reklam kaynak kullanımında sınıra ulaştığında, reklamın çerçevesi bir hata sayfasına yönlendirilecek ve kullanıcıya reklamın çok fazla kaynak kullandığını bildirecek." ifadelerini kullandı.

Google, 'ağır reklamlar' olarak adlandırılan bu tür reklamların, tüm reklamların yalnızca %0.3'ünü oluşturduğunu ancak tüm reklamcılık ağı verilerinin %27'sini tükettiğini belirtiyor. Bu reklamlar cihazların CPU kullanımının %28'ini oluşturuyor ve pil ömrünü önemli ölçüde düşürüyor.

Chrome reklamların veri ve kaynak tüketimini takip edecek

Google, reklamlar 4 MB'den fazla veri tüketirse, CPU'yu 30 saniyelik periyotlarda 15 saniyeden fazla kullanırsa veya CPU'yu toplamda bir dakikadan fazla kullanırsa, o reklamları kapatacağını söylüyor. Google'ın en büyük reklamcılık ağına sahip olduğu göz önüne alındığında Google tarafından sunulan reklamların çok küçük bir kısmının bu durumdan etkileneceğini tahmin edebiliriz.

Google, Chrome tarayıcısı için reklam engellemeyi ağustos ayının sonundan itibaren sunmayı planlıyor. Chrome bu gelişmeyle Opera, Firefox ve Vivaldi gibi mobil ve masaüstü tarayıcılarında bulunan reklam engelleme özelliğini kendi tarayıcılarına da getirmiş olacak.