Google, hazırladığı bir blog yazısı ile Chrome için geliştirdiği yeni bir özelliği duyurdu. Önümüzdeki hafta itibarıyla bölgesel olarak yavaş yavaş yayınlanacak yeni özellik, sekmelerin gruplandırılıp etiketlenmesine ve farklı renklere ayrılmasını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, tüketicilere sayısız alanda hizmet veren şirketlerden bir tanesi. Bu bağlamda şirketin popüler ürünlerinden bir tanesi de dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Chrome. Özellikle Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısının popülerlik kazanmaya başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Google, Chrome için deyim yerindeyse hayat kurtaran bir özellik üzerinde çalışıyor.

Özellikle bilgisayar başında çalışanlar ve bilhassa öğrenciler, zaman zaman tarayıcılarında onlarca sekmenin biriktiğini fark ediyorlardır. Çoğunda hangi sayfanın açık olduğunu dahi unuttuğumuz bu sekmeler, korkunç bir karmaşa yaratarak bir noktada işlerin yavaşlamasına neden oluyor. Google, Chrome için geliştirdiği yeni özellik ile sekmelerdeki bu karmaşayı ortadan tamamen kaldırmayı vadediyor.

Google Chrome'un yeni özelliğiyle sekmeler gruplandırılabilecek

Google Chrome kullanıcıları, tarayıcının yeni özelliğini kullanarak zaman zaman onlarcası biriken sekmeleri gruplandırıp, bu gruplara etiketler verebilecekler. Böylelikle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları sekmelere çok daha kolay ulaşabilecekler.

Google tarafından hazırlanan bir blog yazısında duyurulan bu özellik, oluşturulan sekme gruplarının farklı renklerle de işaretlenemesine de izin veriyor. Böylelikle sekme gruplarını etiketleri okumaya gerek kalmadan kolaylıkla birbirinden ayırt edebileceksiniz.

Chrome'un yeni özelliği böyle görünecek

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Chrome'un sekme gruplama ve etiketleme özelliği, önümüzdeki hafta itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak tüm Google Chrome kullanıcıları özelliği aynı anda alamayacaklar. Google, özelliğin bölge bölge kullanıma sunulacağını, bu nedenle tüm kullanıcıların özelliği aktif olarak kullanmasının belli bir zaman alacağını belirtti.