Çin menşeli 1000'den fazla internet sitesi Google tarafından "yalan haber" gerekçesiyle yasaklandı.

Google'ın Tehdit İstihbarat Grubu, 1000'den fazla Çin menşeli haber servisinin ve internet sitesinin içeriklerinin Google arama sonuçlarında görünmesini engelledi. Yapılan açıklamada "Bu firmalar toplu şekilde, onlarca ülkeden bağımsız haber sitesi gibi görünen ancak aslında Çin Halk Cumhuriyeti'nin siyasi çıkarları doğrultusunda anlatıları vurgulayan, tematik olarak benzer, sahte içerikler yayımlayan yüzlerce alan adı oluşturup işletmektedir." ifadesi kullanıldı.

Google bu organizasyona "Camköprü" adını verirken, bu ağda yer alan haber servisleri ve internet sitelerinin bağımsız gibi davranmalarına karşı birlikte hareket ettiği ifade edildi.

Google, "Camköprü"nün arkasında dört firma olabileceğinden şüpheleniyor

Google şu ana kadar Camköprü adını verdiği organizasyonun önderliğini kimin yaptığını kesin olarak açıklayamıyor ancak teknoloji devinin bu noktada dört firmadan şüphelendiği belirtiliyor. Bu isimler ise Shanghai Haixun Teknoloji, Times Newswire, Durinbridge ve Shenzen Bowen Medya oldu.

Google'ın açıklamalarına göre bu kampanyanın arkasındaki isimler, PR ajanslarını kullanarak hareket etti. Böylece olası bir suçlamaya karşı inkar şansı elde ettiler ve "koordine özgün olmayan içeriğin dağıtımındaki" gerçek rollerini gizlediler.

Google, sonuç olarak 2022 yılından bu yana Google Haberler ve Google Keşfet'te 1000'den fazla siteyi bu tür davranışlara karşı bir yaptırım olarak yasakladı. Ayrıca bu sitelerdeki içeriklerin daha fazla paylaşılması için sosyal medya mecralarının kullanıldığı da ifade edildi.