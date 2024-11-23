Paylaşılan son bilgilere göre Google, Chrome'u satması halinde 5 yıl boyunca piyasaya yeni web tarayıcı süremeyecek.

ABD Hükümeti, Google'ı resmi olarak tekel ilan ettiğinden bu yana teknoloji devine hangi yaptırımları uygulayacağına dair çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Bu hafta kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre Adalet Bakanlığı, son olarak Google'ın dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome'u satmaya zorlayacak. Ancak Google, bu kayıpla kurtulamayacak gibi görünüyor.

Yeni paylaşılan bilgilere göre Google, Chrome'u sattıktan sonra 5 yıl boyunca yeni web tarayıcısı piyasaya süremeyecek. Bunun temel nedeni, kullanıcıların Google'ın yeni tarayıcısına geçiş yapması yerine Chrome'un yeni yönetimine alışmasını sağlamak. Özetle ABD, Google'ın tarayıcı pazarında yeniden bir tekel haline gelmemesi için kullanıcıları zorla da olsa Google hizmetlerinden uzaklaştıracak.

Google, şirketlere kendi hizmetlerini kullanması için para ödeyemeyecek

Hepsi bu kadar da değil. ABD Hükümeti, teknoloji devinin Google'ı varsayılan arama motoru yapmaları için üçüncü parti web tarayıcılarına para vermesini de engellemek istiyor. Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse Google, iPhone'larda varsayılan arama motorunun Google olması için Apple'a her yıl milyarlarca dolar ödeme yapıyor. Daha küçük anlaşmalar, diğer arama motorları için de geçerli.

Açıkçası Google'ın şirketlere para ödeyerek kendi hizmetlerini kullanmaya zorlamasını engellemek, Chrome'u satmaya zorlamaktan daha mantıklı bir hamle olabilir. Zira teknik olarak Chrome, Google Arama ve Android işletim sistemi arasındaki senkronizasyonu tekelleşme bahanesiyle bozmanın, iPhone ile Mac çok uyumlu diyerek Apple'ı ürün gamını başka şirkete sattırmaya benziyor.