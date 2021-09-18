Google Desteğiyle Gelen Tank Gibi Telefon: Cat S22

Ürünlerininin sağlamlığıyla tanıdığımız Cat, yeni kapaklı telefonu S22 ile karşımızda. Bu tür bir telefona ihtiyacı olan kişilerin ihtiyacını karşılayacak, hatta yazılım desteğiyle daha da ötesine geçecek olan telefon, bulunduğu pazarın içine oldukça uygun bir fiyata sahip.

Birden fazla alanda gördüğümüz Cat, çoğunlukla madencilik ve inşaat sektörlerinde kullanılan araçlarıyla karşımıza çıkıyor. Fakat şirket, sağlamlıklarıyla akıllarda yer alan akıllı telefonlarını da uzun süredir piyasaya sürüyor. Bu bağlamda anti bakteriyel telefon bile piyasa sürmüş olan şirket, şimdi de sağlamlığıyla öne çıkan bir başka modeliyle karşımızda.

Cat S22 adıyla karşımıza çıkan modelde kapaklı bir tasarım kullanılmış. Bu noktada aklınıza Samsung’un Z Flip serisine rakip olacak bir telefon gelmesin. Cat S22, daha çok eski model kapaklı telefonların geleneğini devam ettiriyor. Dikkat çeken özelliklerine gelin yakından bakalım.

Android işletim sistemi ve dokunmatik ekranla geliyor:

Diğer kapaklı cihazlarda olduğu gibi S22 de T9 klavyesiyle geliyor. Oldukça giriş seviyesi özellikler sunan modelde 2GB RAM ve 16GB depolama alanı bulunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 215 işlemcisinden gücünü alan telefonda 2,8 inç büyüklüğünde, 640x480 değerinde çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor.

Yazılım kısmına geldiğimizde ise Cat’in oldukça giriş seviyesi olan telefonunun Google Play gereksinimlerini karşıladığını görüyoruz. Telefonda Android 11 Go işletim sistemi bulunuyor. Google Play Store’un kullanılabildiği cihazda belirli uygulamalar da önceden yüklü olarak geliyor.

Telefonun T9 klavyesi olduğunu söylemiştik fakat Android bir telefonda bunun yetersiz kalacağı bilindiğinden Cat, S22’de dokunmatik bir ekran kullanmayı da ihmal etmemiş. Son olarak telefonun üzerinde 5MP değerinde bir ana kamera bulunuyor.

Cat telefonlardan bahsederken içimizin en rahat ettiği konu olan dayanıklılığa geldiğimizde ise IP68 sertifikası olduğunu görüyoruz. Telefonun su ve toz geçirmediği anlamına gelen bu sertifikanın yanında zorlu koşullarda dayanıklılık sergilediğini gösteren MIL-SPEC810H sertifikası da bulunuyor.

Fiyatına geldiğimizde ise 234 dolar gibi bulunduğu yere göre oldukça uygun olan bir fiyat karşımıza çıkıyor. Fiyatı ülkemize uyarladığımızda ise ‘2030 TL + vergiler’ karşımıza çıkıyor.

Son model 'dayanıklı' telefonlardan birisi bizim de elimize geçmişti: