Apple'dan İddialı iPhone 13 Reklamı: Cebinizdeki Hollywood

14 Eylül'de yeni cihazlarını ve iPhone 13 serisini tanıtan Apple, Twitter'da yeni iPhone'ların kamera yeteneklerine dair iddialı bir paylaşımda bulundu. Şirket, iPhone 13'ü Twitter'da #HollywoodInYourPocket (cebinizdeki Hollywood) etiketiyle tanıtmakta.

Bilindiği üzere birçok akıllı telefon üreticisinin yaptığı gibi Apple da her yıl çıkardığı yeni modellerde çok büyük yeniliklere imza atmamakta. iPhone’ların kamera tarafında önemli yeteneklere sahip olması, şirketi büyük yenilikler yapmasa da en azından kameraları geliştirmeye itiyor.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinin de özelliklerinin çoğunun Sinema Modu da dâhil olmak üzere daha iyi lensler ve yeni video özellikleriyle kameralarla ilgili olduğuna şahit olduk. Bu yeni özellikleri tanıtmak için Apple, Twitter'da yeni bir #HollywoodInYourPocket (cebinizdeki Hollywood) hashflag paylaştı.

Apple, iPhone 13'lerin kamera özelliklerine dikkat çekmek istiyor:

Twitter, bazı özel hashtag'lerin yanında görüntülenen simgelere hashflag adını vermekte. Apple genellikle özel etkinliklerini tanıtmak için hashflag’ler oluşturmakta (bu haftaki etkinlikte olduğu gibi), ancak şirket bu sefer yalnızca yeni iPhone 13 kameralarını vurgulamak için de bir hashflag kullandı.

Lansman sırasında Apple, artık şirketin resmî YouTube kanalında da bulunan, iPhone 13'te Sinematik Mod ile çekilmiş birkaç video gösterdi. Bugün erken saatlerde Apple, iPhone 13 serisinin tüm özelliklerine yer veren rehberli bir tur da paylaştı.