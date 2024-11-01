Google, Discover akışını Material 3 tasarımına uygun olarak yeniden düzenliyor. Güncellemeler ise henüz test aşamasında.

Google, Android ana ekranlarının sol tarafında ve Google uygulamasında bulunan Discover akışını, Material 3 tasarımına uygun bir şekilde yeniden düzenliyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bu güncelleme henüz test aşamasında.

Kullanıcıların ilgisi artacak mı?

Yenilenen tasarımda, her bir makale artık kenarları tamamen dolu olmayan kartlar içinde sunuluyor. Kartlarda yer alan görseller daha uzun bir formata sahipken, "Kaydet" ve "Paylaş" seçenekleri kullanıcıların daha kolay erişebilmesi için tek bir menüde bir araya getirildi. Konuları belirtmek için ise yeni bir kart türü eklenerek, kullanıcıların ilgi alanlarına daha hızlı ulaşmaları hedefleniyor.

Çift menü tasarımının karmaşık bir görüntü sunduğu belirtiliyor. Normal makale kartları da kullanılmaya devam ediyor, böylece kullanıcılar eski tasarıma da erişim sağlayabiliyor. Sonuç olarak, bu güncellemenin Material 3 ile uyumlu görünmesine rağmen, tasarımın aşırı yoğun ve dağınık bir hale geldiği ifade ediliyor. Yeni güncellemeler ise henüz beta sürümünde test ediliyor.