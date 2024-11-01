Google Haritalar, yeni güncellemelerini duyurdu. Doğru şerit rehberliği, yaya geçitleri ve işaretleri vurgulayan özellikler sunacak.

Google Haritalar’ın gelişmiş navigasyonu şehir içi sürüşünü kolaylaştıracak. Kasım ayında kullanıma sunulacak olan bu yeni özellikler, yaklaşan dönüşler için doğru şeridi vurgulayıp yaya geçitleri ve işaretler gibi önemli unsurları gösterecek.

Google Haritalar’ın mavi çizgisi, sürücülere bir sonraki dönüş için hangi şeritte olmaları gerektiğini görsel olarak gösterecek.

Google Haritalar, yeni yapay zekâ özellikleri geliyor

Yeni özellik Android ve iOS platformlarında 30 ABD metropol bölgesinde kullanıma sunulacak. Böylece Google Haritalar’ın mevcut şerit rehberliği ve 3D rota görselleştirme gibi navigasyon özellikleri daha da gelişmiş olacak ve sürüş stresi azalacak.

Google Haritalar, Temmuz ayında tanıttığı “hedef rehberliği” özelliğini de güncelliyor. Bu güncellemeyle birlikte uygulama, hedefinizi ve bina girişini vurgulamanın yanı sıra, yakınlardaki otoparkları, park yeri hatırlatmalarını ve binanın ön kapısına yürüme yönlerini de gösterecek. Google Haritalar, düşük görüş, sis, kar ve sel gibi olumsuz hava koşullarını bildirme sistemini de genişletiyor.

Google Haritalar, yeni yerler bulmaya yardımcı olacak daha fazla yapay zekâ özelliği ekliyor. Waze ise olayları sesli olarak bildirmeye olanak tanıyan bir özelliği test ediyor.